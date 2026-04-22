Fuga química en planta de EE.UU.: dos muertos y 19 hospitalizados

La firma Catalyst Refiners en Virginia, Estados Unidos

Una fuga química en una planta industrial de Virginia Occidental, en Estados Unidos, provocó este miércoles una tragedia: dos personas murieron y al menos 19 resultaron afectadas, una de ellas en estado crítico. El incidente ocurrió en la firma Catalyst Refiners, donde una reacción entre sustancias peligrosas desató una emergencia sanitaria y un amplio operativo de descontaminación en la zona.

El episodio se registró en la localidad de Institute, durante tareas vinculadas al cierre parcial de la planta. Según explicó el director de emergencias del condado de Kanawha, C.W. Sigman, se produjo una reacción violenta entre ácido nítrico y otro compuesto químico. El funcionario detalló que la reacción "se descontroló de manera instantánea", lo que generó un escenario de alto riesgo dentro de las instalaciones. Además, remarcó que los momentos de inicio o finalización de procesos químicos suelen ser los más peligrosos.

Las autoridades indicaron que el incidente generó sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico que puede afectar gravemente las vías respiratorias. El presidente de la comisión del condado, Ben Salango, señaló que la reacción habría ocurrido durante un proceso de limpieza industrial.

Entre los afectados se encuentran siete trabajadores de servicios de emergencia que acudieron al lugar tras la alerta. Además, varias personas fueron trasladadas a hospitales en vehículos particulares, e incluso en un camión recolector de residuos. Uno de los pacientes permanece en estado crítico, mientras que el resto presenta síntomas de diversa gravedad.

Síntomas y atención médica: cómo afectó a la población

El Charleston Area Medical Center recibió a múltiples pacientes con cuadros respiratorios. Su vocero, Dale Witte, detalló que los afectados presentaban tos, dificultad para respirar, irritación de garganta y picazón en los ojos.

Por su parte, el WVU Medicine Thomas Memorial Hospital informó que atendió a una docena de personas, algunas de las cuales no estaban en la planta pero sí en las inmediaciones al momento del escape. En estos casos, las lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Tras la fuga, las autoridades ordenaron a los residentes cercanos permanecer en sus hogares como medida preventiva. Esta disposición se mantuvo durante más de cinco horas, hasta que se consideró que la situación estaba bajo control. El operativo incluyó un proceso masivo de descontaminación: las personas expuestas debieron quitarse la ropa y someterse a duchas especiales para eliminar residuos químicos.