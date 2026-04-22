Por la guerra, el ICE y la economía la imagen de Trump cae a mínimos históricos

Tres encuestadoras estadounidenses revelaron que, desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump enfrenta sus números de aprobación más bajos. Los informes indican que su imagen positiva gira en torno al 30%, mientras que su desaprobación mantendría un piso del 60%. También crecen las críticas en torno a la economía fronteras adentro de Estados Unidos.

Los datos muestran que el deterioro de la popularidad del magnate republicano está marcado por el conflicto con Irán y por la represión de principios de año del ICE, su policía migratoria, en Minneapolis. Además las consultas muestran que el mandatario enfrenta una creciente preocupación interna en torno a la economía y la inflación.

Los informes también hacen un paralelismo con otros momentos de la historia política estadounidense, como sucedió en su momento con el ahora expresidente George W. Bush durante la guerra de Irak, hace dos décadas, cuando su aprobación también descendió abruptamente hasta ubicarse en torno a los 30 puntos.

La imagen positiva de Trump cae a niveles históricos

De acuerdo a dos relevamientos, las consultoras Reuters-Ipsos y Strength in Numbers-Verasight situaron la aprobación de Trump en el 36% y en el 35% respectivamente. A estos datos se sumó una encuesta de NBC News publicada el fin de semana, que marcó un 37%, el número más bajo registrado por ese sondeo.

En paralelo, la única excepción a esta tendencia fue un sondeo de Fox News que lo ubicó en el 41%, aunque incluso ese resultado representó su peor marca en esa medición desde 2017.

La desaprobación de Trump también empeoró: enfrenta picos históricos del 60%

Más allá de la aprobación, el rechazo también alcanzó cifras significativas. El promedio de desaprobación de Trump llegó al 62%, según el Poll of Polls de CNN, un nivel superior al registrado en momentos críticos de su primer mandato o incluso tras el asalto al Capitolio en enero de 2021. Este dato sugiere que la oposición a su figura es hoy más amplia que en episodios anteriores.

Uno de los factores clave detrás de este desgaste es la economía. Diversas encuestas coinciden en que la percepción sobre su gestión económica cayó a mínimos históricos, como fue el sondeo de CNN indicó que su aprobación descendió al 31%, mientras que estudios de CBS News, NBC y otras consultoras reflejan una tendencia similar.

La inflación también aparece como uno de los puntos más sensibles. Actualmente, cerca del 70% de los estadounidenses desaprueba la forma en que Trump maneja el aumento del costo de vida. Sin embargo, la guerra con Irán también gana peso como factor de desgaste: alrededor de dos tercios de la población rechaza su gestión del conflicto.

A diferencia de su primer mandato, cuando logró estabilizar su imagen en torno a los bajos 40 puntos, en su segunda gestión la caída parece más persistente. La tendencia descendente se mantiene incluso desde antes del conflicto con Irán, aunque este escenario habría profundizado sus debilidades políticas.