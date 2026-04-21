Una vez más, la Universidad de Buenos Aires (UBA) confirma su prestigio internacional. Nueve estudiantes de la Institución educativa participaron en el reconocido Modelo de Simulación (National Model United Nations) de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) y se llevaron el premio a "Delegación Destacada". Se trata del reconocimiento mayor de la competencia que tiene lugar desde 1927. Además, el equipo obtuvo otras cinco menciones de honor por su desempeño y labor durante el concurso.

Es la cuarta ocasión que la Universidad participa en dicho certamen y es la primera vez que el grupo de alumnos estuvo conformado por diferentes facultades de la UBA. Esta iniciativa tuvo el el objetivo de fortalecer el trabajo interdisciplinario.

Los alumnos que participaron en el modelo de simulación de la ONU fueron: Felicitas Nelly Irma Repetto Alcorta, Juan Ignacio Bergaglio y Rocío Abril Sivina Berardi (carrera de Abogacía, Facultad de Derecho); Esteban Almeida y Manuela Sánchez Cisano (carreras de Actuario y Economía, respectivamente, Facultad de Ciencias Económicas); Gonzalo Ruiz del Castillo (carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales); Cindy Eliana Levi y Azul Muiño (carreras de Ciencias de la Computación y Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales); e Isabella Juliana Parise Cicero (carrera de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras).

Además, estuvieron acompañados de los tutores Martina Nasanovsky y Felix Samoilovich, quienes se encargaron de todo el proceso de capacitación previo a la competencia que duró cinco meses y que contó con charlas y actividades con profesionales y diplomáticos destacados.

En la formación de la delegación también intervinieron el director del Programa de Liderazgo en Asuntos Globales, Juan Francisco Petrillo y el coordinador académico del equipo, Leopoldo M. A. Godio. A su vez, colaboraron participantes de ediciones anteriores.

Cabe destacar que el grupo de estos nueve estudiantes pasó por un riguroso proceso de selección que contó con la participación de 70 estudiantes de la UBA en octubre de 2025.

¿Cómo es la competencia de simulación la ONU y en qué ciudad se llevó a cabo?

La competencia de la ONU tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. Los jóvenes de la UBA representaron a la República Árabe Siria en el modelo de simulación. Esta competencia tiene la misión de lograr que más estudiantes del mundo puedan estar en contacto con los comités de la ONU y elaboren soluciones a problemas globales.

El grupo de la Universidad de Buenos Aires no solo ganó como "Delegación Destacada" también como la mejor delegación electa por pares en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (Peers Award), y cuatro premios a documentos de posición en la Asamblea General (Comisiones 1 y 3), la Conferencia de Revisión del TNP y la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

De esta manera, la UBA quedó por encima de otras prestigiosas universidades del mundo como la Universidad de Erfurt de Alemania, la Universidad de Texas de Estados Unidos, la Universidad de París II Panthéon-Assas, la HEC Montréal de Canadá, entre otras.