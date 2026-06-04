Auxiliar domiciliario de PAMI: cómo quejarte si te cobraron, maltrataron o demoraron

Entrá a la web de PAMI y seleccioná el motivo de tu reclamo.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) habilitó un canal 100% digital para que los afiliados puedan reclamar por problemas con el subsidio de auxiliar domiciliario. Te contamos cómo hacer el trámite desde tu casa, cuáles son los motivos de queja aceptados y qué opciones tenés si sufriste demoras, mala atención o te quisieron cobrar de más.

Paso a paso para hacer tu queja al PAMI

Para realizar el trámite virtual, el usuario debe ingresar al sitio de internet de la institución y dirigirse al apartado específico denominado "Subsidio para auxiliar domiciliario". Una vez dentro, el sistema exige cumplir un paso a paso obligatorio. El primer requerimiento es avanzar hacia la sección que indica textualmente "Seleccioná el motivo de tu reclamo".

La plataforma despliega un menú cerrado con opciones concretas que contemplan las diversas problemáticas reportadas en el servicio de asistencia domiciliaria. El afiliado o su familiar a cargo tiene que marcar de manera obligatoria cuál de los motivos preestablecidos se ajusta con exactitud a la situación de incumplimiento que sufrió.

El listado oficial permite denunciar que el insumo o la prestación es de mala calidad, o reportar que recibiste mala atención profesional ante un desempeño deficiente del cuidador asignado. Si no tuviste respuesta y tuviste que pagar por tu cuenta, podés marcar la opción "Como no pude recibir atención por PAMI, tuve que atenderme de forma particular".

El entorno digital también recepta fallas administrativas mediante opciones como "Hay demora en el trámite/autorización por parte de PAMI" y "No estoy pudiendo recibir oportunamente la atención o los insumos". Si lo que sufriste fue una negativa directa, hay dos botones clave: "Me quisieron cobrar" y "No me quisieron atender".

El sistema incluye además la posibilidad de denunciar turnos con mucha demora, problemas de comunicación telefónica o por cualquier otro medio, y deficiencias en las dependencias como esperas excesivas, falta de respeto por los horarios de atención, problemas edilicios o falta de higiene. Por último, incorporó un apartado de protección directa con la opción "Me maltrataron", para casos de maltrato verbal o institucional.

Una vez que seleccionaste el motivo exacto entre todas las opciones, el sistema informático de PAMI te va a guiar para adjuntar los datos de la credencial y enviar el formulario de disconformidad. Es importante que seas preciso al elegir el motivo, porque eso determina el área que va a tratar tu caso.

Podés denunciar si te quisieron cobrar o no te quisieron atender.

Las auditorías internas de cada delegación provincial procesan de forma automática el número de caso generado en la web y notifican la resolución del conflicto directamente a las vías de contacto electrónico que haya provisto el afiliado. Guardá el número de reclamo que te da el sistema porque con ese código podés hacer el seguimiento del estado de tu gestión.

Si bien la opción web es la vía más rápida y la que PAMI recomienda, no es la única. Si tenés dificultades con la tecnología o preferís la atención presencial, también podés acercarte a la agencia que te corresponda y presentar tu reclamo personalmente. Eso sí, acordate de sacar turno online antes para una mejor atención.