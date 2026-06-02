PAMI digitalizó el ingreso a residencias: los estudios médicos obligatorios

El trámite puede hacerlo el afiliado, su apoderado o un familiar directo.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) reguló el procedimiento para acceder a sus residencias de larga estadía y lo digitalizó para que el trámite se pueda hacer desde el celular o la computadora. Te contamos quiénes pueden solicitarlo, qué documentación personal y estudios médicos obligatorios necesitás, y cómo hacer la gestión paso a paso.

Quiénes pueden iniciar el trámite de ingreso

La obra social previsional estructuró un listado específico de condiciones previas para acceder a esta prestación de asistencia directa, que se ejecuta dentro de un dispositivo social y comunitario donde conviven varias personas mayores en un marco de plenos derechos y respeto. No es un trámite que pueda hacer cualquiera sin autorización.

De acuerdo con el pliego normativo, la gestión la puede realizar de manera directa la persona afiliada, su apoderado o apoderada, o un familiar responsable. La flexibilización de los canales de atención permitió que la carga de la información se haga de forma remota, pero los titulares habilitados para iniciar la solicitud están taxativamente definidos y no admiten interpretaciones.

Los documentos personales que tenés que presentar

Los interesados tienen que presentar el Documento Nacional de Identidad del postulante, acompañado de manera obligatoria por la Nota Solicitud correspondiente y la credencial de afiliación a la obra social. A estos documentos de identificación se suma el Informe Integral de Salud, confeccionado por los profesionales tratantes del beneficiario.

La dirección del organismo enfatizó que la falta de alguno de los papeles o exámenes médicos frenará de manera automática la evaluación del perfil del aspirante, así que conviene revisar todo antes de hacer la presentación oficial.

Los estudios médicos obligatorios que exige PAMI

El bloque de exigencias sanitarias incorpora un conjunto de estudios médicos complementarios que son obligatorios y están orientados a descartar afecciones que alteren la dinámica de convivencia comunitaria.

Las planillas de control exigen la presentación de un hemograma completo y un análisis completo de orina. Además, el sistema previsional demanda de manera estricta el resultado de una radiografía de tórax informada por un especialista y el test de PPD, conocido como Reacción de Mantoux. Como alternativa, PAMI acepta una constancia médica que indique que la persona no posee enfermedades infectocontagiosas activas al momento de solicitar el ingreso.

Necesitás hemograma, análisis de orina, radiografía de tórax y test de PPD.

Cómo hacer el trámite digital paso a paso

La modernización de los sistemas del PAMI descentralizó la recepción de las solicitudes de las oficinas físicas. Las autoridades confirmaron que este es un trámite web, lo que permite completar la carga de la documentación directamente desde un celular, una tablet o una computadora sin intermediaciones.

El entorno virtual permite escanear y enviar los informes médicos sin necesidad de sacar fotocopias ni llevarlas personalmente. Si tenés dificultades con la tecnología, también podés hacer el trámite de forma presencial en la agencia que te corresponda, pero acordate de sacar turno online previamente desde el sitio oficial para una mejor atención.

Qué pasa después de presentar todo

La validación final de los datos médicos declarados en la plataforma web queda supeditada a las auditorías internas del personal técnico de cada Unidad de Gestión Local. El sistema de turnos presenciales busca ordenar el flujo de afiliados en las agencias, coordinando entrevistas de evaluación social que complementan los datos clínicos cargados de manera remota.

Una vez que el legajo está completo y aprobado, se evalúa la asignación definitiva del beneficio comunitario residencial. No es un trámite automático ni inmediato, pero la digitalización redujo los plazos administrativos y facilitó el seguimiento. Si estás evaluando esta opción para un familiar, revisá que los estudios estén al día y que la documentación no tenga vencimientos.