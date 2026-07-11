Video: el gol de Bellingham para el 2 a 1 de Inglaterra a Noruega en el Mundial 2026

En el marco del duelo de cuartos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, Jude Bellingham marcó el 2 a 1 de la Selección de Inglaterra contra Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami. El volante del Real Madrid que empató el partido para los de Thomas Tuchel, marcó el segundo en el alargue para acercarse a la clasificación a las semifinales del torneo. Luego de un rebote del arquero "Vikingo", el mediocampista aprovechó y volvió a convertir,

El gol de Jude Bellingham para el 2 a 1 de Inglaterra ante Noruega en el Mundial 2026

El primer gol de Bellingham para Inglaterra ante Noruega en el Mundial 2026

El gol de Noruega para el 1 a 0 ante Inglaterra en el Mundial 2026

Cómo se juegan las semifinales, el tercer puesto y la final del Mundial 2026

Semifinales

Martes 14 de julio

Partido 101 - Francia vs. España. Horario: 16:00 | Sede: Dallas

Miércoles 15 de julio

Partido 102 - Inglaterra o Noruega vs. Argentina vs. Suiza. Horario: 16:00 | Sede: Atlanta

Tercer puesto

Sábado 18 de julio

Partido 103 - Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102. Horario: 18:00 | Sede: Miami

Final

Domingo 19 de julio

Partido 104 - Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102. Horario: 16:00 | Sede: Estadio Nueva York Nueva Jersey.

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