En pleno mes de julio, cuando gran parte de Argentina y Sudamérica se cubre de abrigo y clima frío, el Nordeste de Brasil presenta una realidad bien distinta. Destinos como Jericoacoara, Porto de Galinhas y Pipa ofrecen temperaturas cálidas, mar templado y un ambiente netamente playero, ideal para quienes buscan un escape del invierno sin salir del continente.

Jericoacoara, en Ceará, es uno de esos refugios cálidos que cautiva a viajeros por sus dunas, lagunas y calles de arena. Con máximas que rondan los 31°C y el agua del mar a unos 28°C, julio se vive casi como un verano extendido. Además de descansar bajo el sol, el viento constante convierte a Jeri en un paraíso para quienes practican kitesurf y windsurf.

Un poco más al sur, en Pernambuco, Porto de Galinhas despliega su encanto con las famosas piscinas naturales que emergen durante la marea baja. Sus aguas transparentes y los paseos en jangada entre arrecifes forman un panorama ideal para familias y parejas. En julio, las temperaturas se mantienen agradables, con máximas cercanas a los 27°C y mínimas alrededor de los 24°C. Aunque puede haber lluvias, el clima sigue siendo cálido, y la clave está en consultar la tabla de mareas para disfrutar al máximo las piscinas naturales.

Por último, en Rio Grande do Norte, Pipa ofrece una combinación única de playas, acantilados y una vida nocturna vibrante. Con playas famosas como Praia do Amor y Baía dos Golfinhos, este destino mantiene en julio temperaturas promedio de 28°C. Las lluvias tropicales pueden aparecer, pero no logran opacar el carácter cálido y activo del lugar, perfecto para caminatas, surf y atardeceres inolvidables.

Pipa fue una vez un pueblo de pescadores, descendientes de indígenas y hoy, su belleza natural, atrae a turistas de todo el mundo.

La decisión entre estos tres destinos dependerá de lo que busques: Jericoacoara ofrece paisajes abiertos y una experiencia más rústica; Porto de Galinhas destaca por su infraestructura y piscinas naturales; mientras que Pipa mezcla naturaleza escénica con movimiento y vida de pueblo costero. En todos los casos, la constante es que en el Nordeste brasileño el invierno simplemente no se siente, y julio se vive como un verano que invita a disfrutar del mar y el sol.

Una aerolínea suma vuelos entre Buenos Aires y Brasil

El Gobierno nacional aprobó oficialmente que Latam Airlines Brasil pueda operar vuelos regulares entre Buenos Aires y Natal, uno de los destinos turísticos más elegidos del noreste brasileño. La autorización, publicada en la Disposición 12/2026 del Boletín Oficial, permite a la aerolínea prestar servicios tanto para pasajeros como para carga en esta ruta.

Esta nueva habilitación amplía la oferta de vuelos internacionales desde Argentina hacia el norte de Brasil, un punto que registra una demanda constante durante todo el año. Según la normativa, Latam ya contaba con el visto bueno de las autoridades aeronáuticas brasileñas para operar este trayecto y cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Anac.

Con esta incorporación, Latam se suma a otras compañías como Gol y JetSMART, que actualmente ofrecen vuelos directos entre Buenos Aires y Natal. Para los pasajeros, esto supone un aumento en la cantidad de frecuencias disponibles y una mayor competencia en precios, lo que podría traducirse en tarifas más accesibles para quienes planifiquen viajar a Brasil.