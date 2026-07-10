El Pentágono dio a conocer nuevos archivos sobre ovnis: "Diferentes a todo"

Los archivos incluyen videos militares, audios, imágenes e informes elaborados entre 1949 y 2025.

El Pentágono publicó 40 nuevos archivos sobre ovnis o fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), que incluyen videos militares, audios, imágenes e informes elaborados entre 1949 y 2025. La desclasificación forma parte de una orden ejecutiva firmada este año por Donald Trump y continuará en los próximos meses, según confirmó el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Entre los documentos aparecen testimonios de pilotos militares que aseguran haber observado objetos con comportamientos imposibles de identificar. Uno de ellos afirmó que el fenómeno tenía "características de vuelo diferentes a todo" lo que había visto en casi tres décadas de servicio.

Qué contienen los nuevos archivos sobre ovnis publicados por el Pentágono

La nueva tanda de documentos reúne un total de 40 archivos desclasificados. El paquete está integrado por 14 informes, 19 videos, cuatro archivos de audio y tres imágenes provenientes del Pentágono, la NASA, la CIA, el FBI y el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Gran parte del material corresponde a incidentes registrados desde 2010, aunque también incluye documentos históricos que datan de 1949. Los casos más recientes ocurrieron durante 2025 cerca de China, bajo jurisdicción del Comando Indo-Pacífico del Ejército estadounidense. Según explicó el Departamento de Defensa, la publicación mantiene la política de transparencia iniciada en los últimos años sobre los denominados fenómenos anómalos no identificados, conocidos anteriormente como ovnis.

El testimonio del piloto que sorprendió a los investigadores

Uno de los documentos que más llamó la atención corresponde a un incidente ocurrido en 2019 sobre el este de Estados Unidos. El informe fue elaborado por un aviador militar luego de que él y otros cuatro integrantes de la tripulación observaran un objeto realizando maniobras que no lograban explicar.

Según su relato, el objeto se desplazaba en línea recta a gran velocidad en sentido contrario al avión militar. El aviador explicó que logró seguirlo durante apenas entre diez y quince segundos antes de comenzar a grabarlo.

"Observé un objeto con características de vuelo diferentes a todo lo que había visto en mis 28 años de servicio en la Fuerza Aérea y la Armada", escribió el piloto en el documento oficial. También señaló que intentó ampliar la imagen para identificarlo mejor, pero la velocidad del objeto impidió obtener una definición clara. Tras revisar el video, concluyó que la figura parecía tener una forma rectangular.

Otros casos incluidos en la desclasificación

Entre los nuevos expedientes también aparece un episodio registrado en el Océano Atlántico en 2020. En ese caso, un integrante de la Armada estadounidense describió un objeto oscuro de entre 3,6 y 4,5 metros de altura que comparó con "un globo grande y algo deformado". Sin embargo, aclaró que no pudieron confirmar esa hipótesis durante el vuelo.

Otro de los archivos más detallados relata un incidente ocurrido en septiembre de 2015 sobre la instalación nuclear Pantex, en Texas. Dos oficiales persiguieron un objeto que había ingresado al espacio aéreo restringido del complejo. Según el informe, lograron observarlo durante uno o dos minutos sin detectar ningún ruido ni sistema de propulsión visible antes de que desapareciera rumbo al norte.

Desde Los Álamos hasta los casos más recientes

La documentación también incorpora registros históricos vinculados al laboratorio nuclear de Los Álamos, en Nuevo México. Entre ellos figura la transcripción de una conferencia científica realizada en 1949 para analizar las misteriosas "bolas de fuego verdes" observadas sobre la instalación donde trabajaban especialistas vinculados al Proyecto Manhattan.

Aunque una de las hipótesis sugería que podían tratarse de meteoritos, un astrónomo citado en el documento sostuvo que nunca había observado un fenómeno similar. Los expedientes más recientes corresponden a videos registrados durante 2025 sobre el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental. En uno de ellos, un sensor militar detecta una figura con apariencia similar a una estrella de seis puntas, mientras que otro muestra un objeto que permanece varios minutos bajo seguimiento.

El vocero del Departamento de Defensa, Sean Parnell, confirmó que el Gobierno estadounidense continuará publicando nuevos archivos sobre fenómenos anómalos no identificados. La decisión busca ampliar el acceso a información histórica y reciente sobre episodios que, en muchos casos, siguen sin una explicación oficial.