A qué hora juega Noruega vs. Inglaterra: dónde ver por TV los 4tos de final del Mundial 2026

Noruega enfrenta a Inglaterra en un partidazo.

Noruega e Inglaterra se enfrentarán este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que reúne a dos seleccionados con argumentos muy diferentes, pero con la misma ilusión de seguir haciendo historia. Los noruegos llegan impulsados por el golpe más resonante de los octavos de final, mientras que los ingleses avanzaron con sufrimiento y ahora deberán afrontar un desafío condicionado por una baja sensible en defensa.

El partido, que se disputará en Miami, también tendrá un atractivo especial por el duelo entre Erling Haaland y Harry Kane, dos de los grandes goleadores del fútbol europeo. Sin embargo, más allá de los nombres propios, ambos equipos buscarán imponer estilos distintos en un cruce que promete intensidad y que definirá a uno de los cuatro mejores seleccionados del certamen.

A qué hora juegan Noruega contra Inglaterra

El partido entre Noruega e Inglaterra se jugará este sábado a las 18 (horario argentino).

Por dónde ver Noruega contra Inglaterra

El encuentro entre Noruega e Inglaterra se podrá ver por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan Noruega frente a Inglaterra por el Mundial 2026

Noruega atraviesa el mejor momento de su historia mundialista. Después de eliminar a Brasil en los octavos de final, consiguió por primera vez el boleto a los cuartos de final de una Copa del Mundo y alimentó la ilusión de seguir sorprendiendo. El equipo dirigido por Ståle Solbakken encontró solidez colectiva y un alto nivel de figuras como Antonio Nusa, Martin Ødegaard y, por supuesto, Erling Haaland, máximo referente ofensivo del conjunto escandinavo.

En la previa del encuentro, Haaland calentó el ambiente con una frase desafiante dirigida a su rival. "Ellos deberían estar seguros", lanzó el delantero, en referencia a la confianza que existe en Inglaterra antes del choque. El atacante también calificó el compromiso como "el partido más importante" de su carrera con la selección y remarcó la importancia de aprovechar una oportunidad histórica para el fútbol noruego.

Kane y Bellingham, figuras de este equipo.

Inglaterra, en cambio, debió exigirse al máximo para eliminar a México por 3-2 en los octavos de final. El conjunto de Thomas Tuchel mostró capacidad de reacción, aunque también dejó dudas defensivas y ahora tendrá que reorganizar su última línea para enfrentar al poder ofensivo de los noruegos. El principal problema para los ingleses pasa por la ausencia de Jarell Quansah. El defensor fue expulsado frente a México tras una dura infracción sobre Jesús Gallardo y la FIFA le aplicó dos fechas de suspensión. De esa manera, no solo se perderá el encuentro ante Noruega, sino también una eventual semifinal si Inglaterra consigue avanzar. La Federación Inglesa intentó revertir la sanción, pero el pedido fue rechazado.