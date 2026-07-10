La remake de acción protagonizado por Liam Neeson que lidera el ranking de Netflix Argentina

El thriller de acción Contrarreloj, protagonizado por Liam Neeson, se convirtió en la película más vista de Netflix Argentina a pocos días de su incorporación al catálogo de la plataforma.

Estrenada originalmente en 2023 y disponible en streaming desde el 1 de julio, la producción volvió a captar la atención del público y escaló rápidamente hasta el primer puesto del ranking nacional.

Dirigida por Nimród Antal, la cinta dura 91 minutos y combina suspenso, persecuciones y una carrera contrarreloj que transcurre casi en tiempo real.

¿De qué trata Contrarreloj, el thriller de acción protagonizado por Liam Neeson que lidera en Netflix?

La historia sigue a Matt Turner, un exitoso ejecutivo financiero interpretado por Liam Neeson, cuya rutina cambia de forma abrupta cuando, mientras lleva a sus hijos al colegio, recibe una llamada anónima. Del otro lado de la línea le advierten que hay una bomba colocada debajo del asiento de su vehículo y que explotará si alguno de los ocupantes intenta salir.

A partir de ese momento, el protagonista debe seguir una serie de instrucciones mientras intenta descubrir quién está detrás de la amenaza y proteger la vida de sus hijos. La acción se desarrolla por las calles de Berlín, donde la tensión aumenta a medida que avanza la persecución.

Además de Neeson en el papel principal, el reparto está integrado por Noma Dumezweni, Matthew Modine, Embeth Davidtz, Jack Champion y Lilly Aspell.

La película es una remake de El desconocido de 2015, el thriller español dirigido por Dani de la Torre y protagonizado por Luis Tosar. En esta nueva versión, Nimród Antal traslada la historia a Alemania y mantiene el eje narrativo centrado en la presión constante sobre el protagonista.

Ficha técnica de Contrarreloj