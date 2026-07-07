El thriller que toma su revancha casi dos décadas después y arrasa en Netflix

Casi veinte años después de su estreno, La trampa del asesino volvió a captar la atención del público gracias a su incorporación al catálogo de Netflix. El thriller de acción de 2007 se posicionó entre las películas más vistas de la plataforma en distintos países, impulsado por el fenómeno de los clásicos que encuentran una nueva audiencia en el streaming.

Dirigida por Josef Rusnak, la producción está protagonizada por Wesley Snipes, junto a Lena Headey, Eliza Bennett, Charles Dance y Ralph Brown. Con una duración de 1 hora y 45 minutos, combina espionaje, conspiraciones y persecuciones en una historia que mantiene el suspenso hasta el final.

¿De qué trata La trampa del asesino?

La película sigue a James Dial, un exagente de la CIA que se retiró tras fracasar en una misión para eliminar a uno de los terroristas más buscados del mundo. Tiempo después, recibe la propuesta de completar aquel trabajo pendiente, esta vez en Londres.

Sin embargo, el operativo resulta ser una emboscada. Tras el asesinato de un alto funcionario británico, Dial es señalado como principal sospechoso y debe escapar tanto de la policía como de quienes organizaron la conspiración. En medio de la persecución encuentra una aliada inesperada: una adolescente que lo ayudará a descubrir quién está detrás de la trampa.

Uno de los principales atractivos del filme es su reparto. Wesley Snipes encabeza la historia acompañado por Lena Headey, años antes de alcanzar fama mundial con Game of Thrones; Eliza Bennett, Charles Dance, Gemma Jones y Ralph Brown.

Aunque en 2007 tuvo un lanzamiento discreto, la llegada a Netflix le permitió alcanzar una nueva generación de espectadores. El interés por rescatar producciones de acción de los años 2000 también contribuyó a que escalara entre las películas más reproducidas del servicio.

Con una combinación de acción, espionaje y giros argumentales, el largometraje logró instalarse entre los contenidos más vistos , confirmando que algunos thrillers conservan su capacidad para atraer al público mucho tiempo después de su debut.

Ficha técnica de La trampa del asesino