Hay justicia en la vida, dice Raskin tras eliminar a EEUU en el Mundial

El belga Nicolas Raskin en acción junto a Giovanni Reyna, de Estados Unidos en el Estadio de Seattle, Seattle, Washington, EEUU

El centrocampista belga Nicolas Raskin dijo que la victoria por 4-1 de su equipo frente a Estados Unidos ‌el lunes en los octavos ‌de final del Mundial, le pareció un acto de justicia tras la decisión de la FIFA de permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun jugara a pesar de la tarjeta roja que había recibido en el partido anterior.

Balogun había sido expulsado contra Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, y aunque una expulsión suele acarrear ​una suspensión automática de ⁠un partido, la FIFA suspendió la sanción en virtud del ‌artículo 27 de su Código Disciplinario después de que ⁠el presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, pidiera al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara el caso.

Infantino dijo que los órganos judiciales de la FIFA actuaban "de forma independiente ⁠y autónoma" y que le había comunicado a Trump que ​el caso de Balogun estaba sujeto a ‌un proceso legal en curso.

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La comisión ‌disciplinaria de la FIFA dijo que tenía la autoridad para suspender ⁠la sanción de un partido.

La decisión desató críticas generalizadas, incluso por parte de la federación belga de fútbol, que impugnó sin éxito la elegibilidad de Balogun horas antes del inicio del partido.

Bélgica, sin ​embargo, dejó ‌la polémica en segundo plano sobre el terreno de juego al arrollar a los anfitriones por 4-1 y clasificarse para los cuartos de final.

"Como ya he dicho, creo que siempre hay justicia en algún lugar de la vida y, ⁠aunque se pueda argumentar lo que se quiera, no creemos que fuera justo que ocurriera algo así", dijo Raskin a los periodistas.

"Y hoy, creo que eso nos ha dado un poco de suerte. Necesitábamos ganar el partido y transmitir ese mensaje de principio a fin".

La cuenta de Instagram del equipo publicó una foto de Romelu Lukaku celebrando tras marcar el ‌cuarto gol de Bélgica con el pie de foto: "Dale la vuelta a esto".

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, sin embargo, restó importancia a la polémica en su rueda de prensa posterior al partido cuando se le preguntó si había servido de motivación para sus jugadores.

"No, no era ‌necesario ni imprescindible. (…) Lo que realmente nos importaba era nuestro plan de juego", dijo, y añadió que había hablado con Balogun tras el pitido final.

"Vino ‌a hablar conmigo, ⁠y eso me gustó mucho", comentó. "No es culpa suya, no hay que culparle a él, y eso es ​lo que le dije".

Bélgica se enfrentará a España el viernes en Los Ángeles por un puesto en las semifinales.

(Redactado por Julien Pretot en Nueva York; editado por Peter Rutherford; editado en español por Patrycja Dobrowolska)