Pochettino dice que EEUU "no estuvo a la altura" tras su eliminación del Mundial

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, dijo que su equipo no logró mostrar su verdadero nivel en la aplastante derrota por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final del Mundial del lunes, y se negó a achacar la eliminación de los anfitriones a distracciones ajenas al terreno de juego.
Acompañados por el ferviente apoyo del público local en Seattle y animados por sus impresionantes victorias en la fase de grupos y en los dieciseisavos de final, los estadounidenses habían afrontado el partido convencidos de que podían dar la sorpresa ante una selección belga que muchos consideraban vulnerable.
En cambio, el equipo de Pochettino ofreció su actuación más vacilante del torneo y fue castigado por una selección belga muy eficaz.
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"No mostramos nuestra verdadera calidad como equipo", dijo Pochettino en rueda de prensa.
"Nunca nos metimos en el partido. Bélgica fue mejor que nosotros, y eso es todo".
"Ha sido un día muy malo. No ha sido nuestro día, ni a nivel colectivo ni individual. En un torneo como el Mundial, cuando eso ocurre en una fase eliminatoria, quedas fuera y tienes que volver a casa".
Estados Unidos pareció encontrar momentáneamente un punto de apoyo cuando Malik Tillman marcó el 1-1, pero Bélgica recuperó rápidamente el control, lo que dejó a Pochettino frustrado por la incapacidad de su equipo para aprovechar el empate.
"Incluso cuando marcamos, en la siguiente jugada encajamos un gol", dijo. "Normalmente no se puede encajar un gol en ese momento".
Pochettino rechazó las sugerencias de que la polémica en torno a la disponibilidad de Folarin Balogun —tras la suspensión por parte de la FIFA de su sanción por tarjeta roja y la desestimación de la apelación de Bélgica— hubiera afectado al rendimiento del equipo.
"Hoy no hemos estado a la altura. No hace falta buscar excusas", afirmó. "Todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor estaba ahí, pero no fue una situación que nos afectara".
El contrato de Pochettino expira tras el Mundial, y afirmó que aún no se había tomado ninguna decisión sobre si continuaría o no.
"Ahora es el momento de descansar un poco, de reflexionar, de mantener conversaciones y, después, ver cuál es la decisión de la federación y la nuestra", señaló.
A pesar de la abultada derrota, Pochettino defendió los progresos del equipo y señaló que Estados Unidos había dado pasos importantes en el último año.
"Tenemos que seguir mejorando", afirmó. "Pero estoy orgulloso. Creo que hemos sentado las bases para el futuro".
Con información de Reuters