Estos fueron los autos más vendidos en junio 2026 en Argentina

Los autos más vendidos en Argentina en junio 2026.

El mercado de vehículos 0 km en Argentina cerró junio de 2026 con un total de 45.995 patentamientos, mostrando una recuperación del 7,2% respecto a mayo, aunque con una caída del 12,8% frente a junio de 2025. Durante el primer semestre, se registraron 294.181 operaciones, un 9,9% menos que en igual período del año anterior.

En cuanto a la distribución por segmentos, los automóviles alcanzaron 30.106 patentamientos, mientras que los vehículos comerciales livianos sumaron 13.093 unidades en junio. Juntos, estos dos segmentos representaron la mayoría de las operaciones, con 43.199 unidades. Los vehículos comerciales pesados aportaron 1.787 patentamientos, completando el total del mes.

Los 10 modelos 0 km más vendidos en junio 2026

El ranking de modelos más vendidos volvió a demostrar la fuerte demanda por las pickups, con la Toyota Hilux como protagonista indiscutida. La camioneta fabricada en Zárate lideró el mes con 3.002 patentamientos, manteniendo una amplia ventaja sobre sus competidores y consolidando su liderazgo en el acumulado anual.

El segundo lugar fue para el Fiat Cronos, con 1.900 unidades. Este sedán producido en Córdoba se mantuvo como el automóvil de pasajeros mejor posicionado, reafirmando su relevancia en el mercado argentino. En tercer lugar quedó la Ford Ranger, con 1.786 patentamientos, completando un podio dominado por dos pick-ups y un automóvil.

Entre los SUV, la Ford Territory se destacó con 1.584 unidades, ubicándose en el cuarto puesto y superando a varios modelos tradicionales. En quinto lugar apareció la Volkswagen Amarok, sumando 1.229 patentamientos y consolidando la presencia de una tercera pick up en el Top 5.

El top 10 de junio incluyó también al Volkswagen Tera, una novedad reciente en el mercado, que logró posicionarse sexto con 1.131 patentamientos. Le siguieron la Chevrolet Tracker con 1.113 unidades, el Peugeot 208 con 1.089, el Toyota Yaris Cross con 1.075 y el Chevrolet Onix con 1.073, mostrando una competencia muy pareja en los últimos puestos.

En el acumulado del primer semestre, la Toyota Hilux reafirmó su liderazgo con 15.549 patentamientos. Los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) mostraron que el mercado de vehículos livianos concentró la mayor parte de las operaciones del semestre, con 277.049 unidades patentadas frente a 10.880 vehículos comerciales pesados.

En cuanto a la distribución por marcas, Toyota lideró las ventas de vehículos livianos en junio con 6.775 patentamientos, seguida por Volkswagen (5.487), Fiat (5.226), Ford (4.375) y Chevrolet (3.847). Estas cinco automotrices dominaron el mercado y colocaron varios modelos entre los más vendidos durante el mes.