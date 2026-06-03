Estos son los 10 autos 0km más vendidos en mayo en Argentina

Los autos 0km más vendidos en mayo de 2026.

El mercado automotor argentino enfrentó en mayo uno de sus peores meses del año, con una caída significativa en la cantidad de vehículos 0km patentados. Según datos oficiales de ACARA, durante ese mes se registraron solo 41.921 unidades, lo que implica un descenso del 25 por ciento respecto a las 56.319 que se patentaron en mayo de 2025.

Esta baja no solo se refleja en la comparación interanual, sino también en la comparación mensual, donde mayo mostró un retroceso del 12,2 por ciento en relación con abril. Si se analiza el acumulado de los primeros cinco meses del año, la tendencia negativa persiste, con un total de 247.187 vehículos patentados, un 9,7% menos que en el mismo período del año anterior.

El escenario evidencia una demanda más retraída y consumidores que toman decisiones cada vez más cautelosas a la hora de comprar un auto nuevo. A pesar de esta contracción, el ranking de los modelos más vendidos presentó movimientos interesantes, con cambios en los puestos de privilegio y una destacada presencia de vehículos fabricados en el país.

Un dato que resalta es que 6 de los 10 vehículos más vendidos en mayo son de producción nacional, lo que indica que la industria local mantiene su relevancia en el mercado. Además, los SUV compactos continúan ganando terreno entre las preferencias de los compradores, consolidándose como una categoría con fuerte demanda.

Los 0km más vendidos en mayo

El podio de mayo lo lidera la Toyota Hilux, con 2.309 unidades patentadas, acumulando 12.500 en lo que va del año, aunque con una caída del 16,2% en comparación con 2025. En segundo lugar figura la Ford Ranger, con 1.672 unidades en mayo y un acumulado de 8.594, que representa un descenso del 26,6% interanual.

El tercer puesto vuelve a ser para el Fiat Cronos, que registró 1.627 unidades en mayo y suma 10.101 en el año, aunque con una baja del 35,4%. Por otro lado, la Ford Territory destacó con un crecimiento muy marcado, alcanzando 1.589 patentamientos y un acumulado de 8.983 unidades, lo que representa un aumento del 59,5%.

Más atrás, el Peugeot 208 descendió al quinto lugar con 1.279 unidades patentadas en mayo y 10.324 en el año, con una caída del 36,4%. La Volkswagen Amarok sumó 1.172 unidades en mayo y 6.830 en el acumulado, con una baja del 42%.

Entre los que mostraron crecimiento, el Chevrolet Onix patentó 1.156 unidades quedando séptimo y acumuló 6.115, con un aumento del 18,1%. El Toyota Yaris Cross también se destacó con 1.034 unidades en mayo quedando octavo y 3.385 desde su lanzamiento.

Finalmente, el Chevrolet Tracker registró 1.006 unidades y 6.457 acumuladas, con un descenso del 18,6%, mientras que la Volkswagen Tera completó el top 10 con 987 unidades patentadas y un acumulado de 7.082 en el año.