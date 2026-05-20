Jetour presentó su nueva SUV híbrida y enchufable que llega desde China: cuál es su precio

Jetour presentó su nueva SUV híbrida y enchufable.

La Jetour T2 híbrida enchufable desembarcó en Argentina como la versión más tecnológica de la SUV compacta del segmento C, importada desde China y comercializada por el Grupo Famly. Esta variante llegó para complementar la gama que se lanzó en octubre de 2025, y ya está a la venta con un precio que no pasa desapercibido.

En cuanto a su mecánica, combina un motor 1.5 turbo naftero que entrega 156 caballos y 220 Nm, junto a un motor eléctrico alimentado por una batería de 26.7 kWh. Juntos alcanzan una potencia combinada de 204 caballos, con tracción delantera y una transmisión DHT de tres marchas. Su autonomía declarada supera los 1.000 kilómetros, un dato que se destaca entre sus virtudes.

El diseño exterior, que aplica a toda la gama T2, es otro punto fuerte. Viene equipado de serie con llantas de 20 pulgadas, una pantalla multimedia de 15.6 pulgadas, seis airbags y sistemas avanzados de asistencia a la conducción como frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril.

Cuánto cuesta la nueva SUV de Jetour

Sin embargo, la versión híbrida presenta algunas desventajas importantes frente a la variante convencional. Tiene 50 caballos menos de potencia, cuesta 10.000 dólares más y no ofrece tracción integral, un aspecto que muchos usuarios consideran fundamental. Además, no goza de la exención impositiva que sí reciben otras SUV híbridas enchufables importadas de China, lo que eleva su precio final.

El precio oficial es de 66.500 dólares para la T2 i-DM 2WD, mientras que la versión 4WD naftera se ofrece a 56.500 dólares. La garantía cubre siete años o 200 mil kilómetros, extendiéndose a ocho años o 160 mil kilómetros para el sistema híbrido.

El panorama para los consumidores locales no es alentador, ya que a estos costos se suman los impuestos y márgenes de ganancia del importador y concesionarios.Al precio FOB se le suma Seguro y Flete para obtener el Precio CIF en puerto de destino. Sobre ese precio se aplican impuestos que suman un 28,4% de recarga impositiva, además de otros costos logísticos y comerciales que encarecen aún más el producto.

La comparación con otros modelos y marcas también genera debate. Por ejemplo, la Ford Bronco se vende en Argentina a unos 72.700 dólares, pero algunos prefieren la Jetour por el ahorro y el diseño, mientras que otros cuestionan la falta de tradición y la política de precios. Además, la versión híbrida 4x2 de Jetour, con un costo alto, no convence a quienes buscan un SUV con mejores prestaciones todo terreno.

Otro punto crítico es la disponibilidad limitada de unidades, que provoca sobreprecios y dificulta el acceso al vehículo. Esta situación se repite con otros modelos chinos, a pesar de que en mercados como Uruguay el híbrido es más barato y con esquemas impositivos similares.