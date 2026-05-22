Pakistán presiona para lograr avances en las negociaciones entre EEUU e Irán

FOTO DE ARCHIVO. El presidente iraní Masoud Pezeshkian se reúne con el ministro del Interior de Pakistán Mohsin Naqvi, en Teherán, Irán

​El ministro de Asuntos Exteriores de Irán se reunió el viernes con su homólogo pakistaní para debatir propuestas destinadas a poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, según informaron medios iraníes, mientras Teherán y Washington siguen ‌en desacuerdo respecto a las reservas de uranio ‌de Teherán y los controles en el estrecho de Ormuz.

Dos días después de presentar a los iraníes un nuevo mensaje de EEUU en las negociaciones, el ministro del Interior pakistaní, Sied Mohsin Naqvi, mantuvo otra ronda de conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, en Teherán, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, declaró a la prensa el jueves que se habían observado "algunos signos positivos" en las conversaciones, pero que no habría solución si Teherán imponía un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz, que cerró de facto a la mayor parte del tráfico marítimo tras el inicio de la ​guerra el 28 de febrero.

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"Hay algunas señales ⁠positivas", dijo Rubio. "No quiero ser demasiado optimista (...), así que veamos qué pasa en los próximos días".

Una fuente iraní de alto ‌rango dijo el jueves a Reuters que se habían reducido las diferencias, aunque el enriquecimiento de uranio y ⁠el estrecho de Ormuz seguían siendo algunos de los puntos conflictivos.

La guerra ⁠ha causado estragos en la economía mundial, y la subida de los precios del petróleo ha avivado los temores de una inflación galopante. Aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado transitaban por el estrecho de Ormuz antes ⁠de la guerra.

El dólar estadounidense se situaba el viernes cerca de su nivel más alto en seis semanas en ​un contexto de incertidumbre sobre las conversaciones de paz, y los precios del petróleo subían al ‌dudar los inversionistas de las perspectivas de un avance.

"Estamos llegando al ‌final de la semana 12, llevamos seis semanas de alto el fuego, y la verdad es que no estoy tan ⁠convencido de que estemos más cerca de una resolución entre EEUU e Irán", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG, sobre la guerra en Oriente Medio.

"LO CONSEGUIREMOS"

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que EEUU acabaría recuperando las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, que Washington cree que están destinadas a un arma nuclear, aunque Teherán afirma que su uso es exclusivamente con fines pacíficos.

"Lo ​conseguiremos. No lo necesitamos, ‌no lo queremos. Probablemente lo destruiremos después de conseguirlo, pero no vamos a dejar que se lo queden", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca el jueves.

Dos fuentes iraníes de alto rango comunicaron a Reuters, antes de las declaraciones de Trump, que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, había emitido una directiva según la cual el uranio no debía enviarse al extranjero.

El presidente de EEUU también arremetió contra las intenciones de Teherán de ⁠cobrar peajes a los barcos que utilicen el estrecho.

"Queremos que esté abierto, queremos que sea libre. No queremos peajes", dijo Trump. "Es una vía navegable internacional".

Trump se enfrenta a presiones internas de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en un momento en que los estadounidenses se sienten indignados por la subida de los precios del combustible y el índice de aprobación del presidente republicano se encuentra cerca de su nivel más bajo desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado.

Teherán presentó su última oferta a EEUU esta semana.

Las descripciones de Teherán apuntan a que la propuesta repite en gran medida los términos que Trump rechazó anteriormente, incluidas las exigencias de control del estrecho ‌de Ormuz, la indemnización por daños de guerra, el levantamiento de las sanciones, la liberación de los activos congelados y la retirada de las tropas estadounidenses.

CRISIS ENERGÉTICA MUNDIAL

La Agencia Internacional de la Energía afirma que el conflicto ha provocado la peor crisis energética del mundo.

El jueves advirtió de que el pico de la demanda de combustible en el verano boreal, unido a la falta de nuevos suministros procedentes de Oriente Medio, significaba que el mercado podría entrar en la "zona roja" en julio y agosto.

El tráfico por el estrecho se ha reducido a ‌un simple goteo en comparación con los 125 a 140 cruces diarios que se registraban antes de la guerra.

Irán ha declarado que su objetivo es reabrir el estrecho a los países amigos que acaten sus condiciones, entre las que podría figurar el pago de tasas.

"Si siguieran adelante con ‌eso, haría inviable un acuerdo ⁠diplomático. Por lo tanto, si intentaran hacerlo, sería una amenaza para el mundo, y es completamente ilegal", afirmó Rubio.

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijeron que sus objetivos de guerra eran frenar el apoyo ​de Irán a las milicias regionales, desmantelar su programa nuclear, destruir su capacidad de misiles y facilitar a los iraníes el derrocamiento de sus gobernantes.

Sin embargo, Irán ha conservado hasta ahora sus reservas de uranio enriquecido casi apto para armas, así como su capacidad para amenazar a sus vecinos con misiles, drones y milicias aliadas.

Con información de Reuters