Boca o Inter Miami, el padre de Paredes confirmó su futuro después del Mundial

El club de la MLS de Lionel Messi buscaría sumar al capitán del Xeneize después del Mundial.

Uno de los rumores que corrió hace poco fue que Leandro Paredes no tendría confirmada su continuidad dentro del plantel de Boca para después del Mundial. Esto sería producto de que el Inter Miami estaría buscando su incorporación. Lo que obligó a una consulta a una figura más que importante del entorno del jugador para conocer cuál va a ser la decisión de las próximas semanas.

Todo comenzó cuando el periodista Leonardo Pardizo, que cubre a la Selección Argentina en ESPN, se pronunció sobre el futuro del capitán del Xeneize después del certamen organizado por FIFA. “Inter Miami pretende a Leandro Paredes. Lionel Messi y Rodrigo De Paul están intentando convencer al mediocampista para que se sume al equipo”, manifestó.

Esto provocó que se encendieran varias alarmas. Una que se mantuvieron encendidas por una serie de publicaciones de su hermana en donde manifestó cierto descontento por las críticas que los hinchas dejaban en las redes sociales. Además de un rumor de que habría una pelea con Juan Román Riquelme, al punto que llevarían varias semanas sin cruzar una palabra.

Sin embargo, una palabra del círcíntimotimo desactivó cualquier tipo de rumor de una salida. “Leandro está 10 puntos. Hay que ganar hoy y después vemos qué pasa. Olvídate de que va a seguir en Boca; de acá no lo mueve nadie“, expresó Daniel Paredes, padre del jugador, en charla con El Show de Boca. Lo que permite entender que la continuidad se extienda más allá del Mundial.

Por otro lado, Leandro Paredes tiene contrato vigente con Boca y esto genera que el Inter Miami deba negociarlo en caso de quererlo. La postura de los dirigentes es que se trata de un jugador que no se encuentra a la venta. No hay cifra que pueda llegar a cambiar de opinión porque se trata de un referente y la intención es armar un plantel competitivo alrededor de su figura para llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

Los dos jugadores que Boca pondrá a la venta

Aunque el Inter Miami puede interesarse en otros dos jugadores del plantel de Boca de cara al mercado de pases que comenzará dentro de poco. Esto es producto de que el cuerpo técnico de Claudio Úbeda llegó a un acuerdo con los directivos de que dos futbolistas se marcharán con el fin de generar un ingreso económico.

“Bolavip pudo saber que la dirigencia del club solo piensa en dos ventas en el mercado que está por comenzar. Se trata de Exequiel Zeballos y Milton Delgado, dos de las joyas en el plantel profesional”, expresaron desde el portal. El primero no logró llegar a un acuerdo para renovar y se decidió venderlo con el fin de evitar que se vaya libre en diciembre. Mientras que el segundo entiende que es una oportunidad para marcharse y en el club quieren jugadores que estén comprometidos con la causa.