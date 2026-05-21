Corte de París halla a Airbus y Air France culpables de homicidio involuntario en accidente de 2009

FOTO DE ARCHIVO: La grabadora de voz de cabina, uno de los dos registradores de vuelo del vuelo Río-París de Air France que se estrelló en 2009, se muestra a los medios de comunicación antes de una rueda de prensa en la sede de la BEA en Le Bourget

Una corte de apelaciones de París declaró el miércoles a Airbus y Air France culpables de homicidio culposo corporativo por el ‌accidente aéreo ocurrido en 2009 ‌entre Río de Janeiro y París, en el que fallecieron 228 pasajeros y tripulantes, lo que lo convierte en la peor catástrofe aérea de la historia de Francia.

El veredicto supone un nuevo hito en una maratón judicial en la que se han visto envueltas dos de las empresas más emblemáticas de Francia y los familiares de las víctimas, en su ​mayoría francesas, brasileñas y ⁠alemanas.

Los familiares de algunos de los 228 pasajeros y tripulantes que ‌fallecieron cuando el Airbus A330 desapareció en la oscuridad ⁠durante una tormenta en el Atlántico se ⁠reunieron para escuchar el veredicto tras una batalla legal de 17 años para determinar la responsabilidad del peor desastre aéreo de Francia.

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El tribunal condenó a ⁠las empresas a pagar la multa máxima por homicidio culposo corporativo, ​225.000 euros (261.720 dólares) cada una, siguiendo la petición ‌de la fiscalía durante el juicio ‌de ocho semanas.

En 2023, un tribunal de primera instancia había absuelto ⁠a las dos empresas, las cuales han negado repetidamente los cargos.

Las multas máximas, que equivalen a apenas unos minutos de los ingresos de cualquiera de las dos empresas, han sido ampliamente descartadas como una sanción simbólica. ​Pero los ‌grupos de familiares han afirmado que una condena representaría un reconocimiento de su difícil situación.

SE PREVÉN NUEVAS APELACIONES

Abogados franceses han pronosticado nuevas apelaciones ante el tribunal supremo del país, lo que podría alargar el proceso durante años y prolongar el calvario de ⁠los familiares.

El vuelo AF447 desapareció de las pantallas de radar el 1 de junio de 2009, con personas de 33 nacionalidades a bordo. Las cajas negras fueron recuperadas dos años más tarde tras una búsqueda en aguas profundas.

En 2012, los investigadores de accidentes de la BEA descubrieron que la tripulación del avión había provocado una pérdida de sustentación, reduciendo la fuerza ascensional bajo las ‌alas, tras gestionar incorrectamente un problema relacionado con sensores helados.

Los fiscales, sin embargo, centraron su atención en las supuestas deficiencias tanto del fabricante del avión como de la aerolínea. Entre ellas figuraban una formación deficiente y la falta de seguimiento de incidentes anteriores.

Para demostrar el homicidio culposo corporativo, los fiscales ‌no solo tenían que establecer que las empresas eran culpables de negligencia, sino también atar cabos para demostrar cómo esto provocó el accidente.

Según el sistema francés, el ‌proceso de apelación ⁠del año pasado supuso un juicio completamente nuevo en el que se revisaron las pruebas desde cero. Cualquier nueva apelación ​tras el veredicto del jueves desplazará el foco de atención de la cabina del AF447 a las complejidades de la ley.

(1 dólar = 0,8597 euros)

Con información de Reuters