Cuánto dinero se necesitó para criar a un bebé en abril 2026, según el INDEC

Cuánto cuesta criar un bebé en Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos actualizados de la Canasta de Crianza correspondientes a abril de 2026. Según el informe oficial, criar a un bebé menor de un año demandó $511.763 mensuales durante el cuarto mes del año.

La medición se elaboró en un contexto de inflación mensual del 2,6% y busca reflejar el costo total de crianza de niños, niñas y adolescentes en la Argentina. El indicador contempla tanto los bienes y servicios esenciales como el tiempo destinado al cuidado.

De acuerdo con el organismo, la canasta para menores de un año estuvo compuesta por:

Bienes y servicios: $166.479.

$166.479. Costos de cuidado: $345.284.

La suma de ambos componentes dio como resultado un costo total mensual de $511.763 para la crianza de un bebé. El indicador elaborado por el INDEC releva gastos vinculados con alimentación, vestimenta, transporte, salud, educación y vivienda, además del tiempo de cuidado requerido para cada franja etaria.

La Canasta de Crianza fue diseñada para servir como referencia en procesos judiciales vinculados con cuotas alimentarias y obligaciones de manutención. Para calcular el componente de cuidado, el organismo estima la cantidad de horas necesarias de atención y las valoriza según parámetros oficiales.

Canasta de crianza según INDEC

Según el INDEC: cuánto costó criar a un hijo según la edad

Además de los menores de un año, el INDEC informó los siguientes valores para las demás franjas etarias:

De 1 a 3 años: $609.574.

De 4 a 5 años: $520.413.

De 6 a 12 años: $654.221.

En el caso de los niños de entre 6 y 12 años, la canasta fue la más elevada del relevamiento. Allí, los bienes y servicios alcanzaron los $339.626 y el costo del cuidado llegó a $314.595.

Para los chicos de entre 1 y 3 años, el costo mensual se dividió en:

Bienes y servicios: $214.963.

Cuidado: $394.611.

Mientras que para los menores de entre 4 y 5 años:

Bienes y servicios: $273.781.

Cuidado: $246.632.

Cuánto cuesta criar un hijo

El informe forma parte de las estadísticas oficiales que el INDEC publica de manera mensual para medir el impacto económico de la crianza y la evolución de los costos asociados a la niñez y adolescencia en el país.

La canasta de crianza del INDEC se calcula a partir de dos componentes principales: por un lado, el costo de bienes y servicios básicos necesarios para la crianza y, por otro, el valor económico del tiempo dedicado al cuidado de niños y adolescentes.

Para estimar el primer componente, el organismo toma como base la canasta básica total de un adulto y la ajusta mediante un “coeficiente de adulto equivalente”, que refleja las necesidades específicas según la edad y el sexo. Este indicador utiliza como referencia los requerimientos energéticos de un varón adulto y asigna valores que van de 0,35 a 0,74 según cada etapa de crecimiento.