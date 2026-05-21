Disney envía a Bebé Yoda para atraer a los seguidores de "Star Wars" a los cines

FOTO DE ARCHIVO: Grogu asiste al estreno de la película "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" en el teatro chino TCL en Los Ángeles, California, Estados Unidos

"The Mandalorian and Grogu", la primera película de "Star Wars" en siete años, llega a los cines este fin de semana, en un momento en que Walt ‌Disney apuesta por el encanto de Bebé ‌Yoda para revitalizar la franquicia cinematográfica.

Disney suspendió temporalmente las películas de "Star Wars" tras el estreno de "El ascenso de Skywalker" en 2019, después de que los ejecutivos concluyeran que habían estrenado demasiadas películas en un periodo de tiempo demasiado corto. Ese mismo año, la serie de "Star Wars" "The Mandalorian" se convirtió en un éxito en la plataforma de vídeo Disney+.

La serie presentó a una pequeña criatura verde con enormes ojos, inicialmente apodada Bebé ​Yoda y que más tarde ⁠se reveló que se llamaba Grogu, que se convirtió en una sensación de ‌la cultura pop.

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La aventura de Grogu en la gran pantalla, sin ⁠embargo, podría estrenarse con el resultado de taquilla nacional ⁠más bajo para una película de "Star Wars" desde que Disney compró la franquicia a su creador, George Lucas, en 2012. Los analistas predicen que "The Mandalorian and Grogu" recaudará entre ⁠75 y 100 millones de dólares durante el fin de semana del Día ​de los Caídos en los cines de Estados Unidos y ‌Canadá.

La película de "Star Wars" de Disney con ‌menor recaudación, "Han Solo: una historia de Star Wars", recaudó 103 millones de dólares ⁠durante el fin de semana del Día de los Caídos de 2018 y se consideró un fracaso.

"Lo que Disney está tratando de averiguar es, en términos cinematográficos, ¿sigue siendo 'Star Wars' imprescindible? ¿Sigue la gente sintiendo la necesidad de ir a verla al cine?", dijo Jeff ​Bock, analista ‌de taquilla de Exhibitor Relations Co.

Bock dijo que esperaba que "The Mandalorian and Grogu" recaudara aproximadamente 85 millones de dólares a nivel nacional hasta el lunes. Eso sería un éxito, señaló Bock, dado que la película costó unos 165 millones de dólares, en comparación con los presupuestos de producción de más ⁠de 300 millones de dólares de otras películas de "Star Wars". Además, impulsaría las ventas de juguetes y camisetas de Bebé Yoda, añadió.

LAS OPINIONES DE LOS CRÍTICOS ESTÁN DIVIDIDAS

La película está protagonizada por Pedro Pascal en el papel de un cazarrecompensas mandaloriano con casco que trabaja con Grogu para liberar a un prisionero en una galaxia muy, muy lejana.

En un evento para seguidores en Londres, Pascal presentó la película como "una experiencia de la gran pantalla" como las que ‌veía de niño. La franquicia debutó en 1977 y ha recaudado más de 10.000 millones de dólares en cines de todo el mundo.

"La gente se volvió loca con 'Star Wars', y por eso existe tal y como la conocemos hoy y por eso tiene que volver a la gran pantalla", dijo.

Hasta ahora, las críticas están divididas sobre la película, que a ‌fecha de miércoles tenía una valoración positiva del 60% en la web Rotten Tomatoes.

El crítico de entretenimiento de Daily Beast, Nick Schager, calificó la película como "una película del Oeste espacial de ‌capa y espada que ⁠combina hábilmente el espectáculo de acción con el encanto infantil". Bilge Ebiri, crítico de cine de Vulture y New York, consideró la película "monótona ​y excesivamente seria".

La próxima película de Disney, "Star Wars: Starfighter", protagonizada por Ryan Gosling, tiene previsto su estreno en los cines en mayo de 2027.

Con información de Reuters