El pedido de Quinteros en Independiente que condiciona el futuro de Abaldo

El delantero uruguayo todavía pertenece a Defensor Sporiting, debido a que llegó a préstamo a Independiente

Hay algunos equipos del fútbol argentino que tienen su agenda deportiva casi libre y esto les permite pensar de manera directa en el mercado de pases. Este es el caso de Independiente, que jugará por Copa Argentina, pero comenzó a moverse y una de las primeras medidas de Gustavo Quintero se vincula de manera directa con el futuro de Matías Abaldo. El pedido a los directivos es más que claro.

Por un lado, se tiene conocimiento de que el cuerpo técnico va a pasar la escoba y que varios jugadores podrían marcharse, debido a que no cumplieron con los objetivos deportivos que se colocaron. Se espera que con el paso de los días se obtengan más detalles, pero hay un nombre dentro del plantel que buscarán mantener porque entienden que con una pretemporada podría mejorar y bastante sus condiciones.

“Gustavo Quinteros quiere que Abaldo siga en Independiente al menos hasta fin de año”, expresó el periodista Nelson Lafit. Sin embargo, su continuidad es una que se debe acordar con Defensor Sporting de Uruguay, que es el dueño de su pase y que solo autorizó su préstamo hasta el próximo 30 de junio. Un pedido que obliga a los directivos argentinos a negociar.

“El Rojo evalúa extender el préstamo por seis meses más a cambio de 150 mil dólares, ya que hoy ejecutar la opción de compra de 3 millones es muy difícil”, agregó. Un dinero que la institución prefiere destinar a cancelar ciertos compromisos, además de pensar en la llegada de más refuerzos bajo la misma condición. Es por ello que se buscará prolongar el acuerdo celebrado hace una temporada.

Por otro lado, el delantero uruguayo se refirió a la chance de quedarse en Independiente o marcharse. “Estoy muy contento en Independiente. En base a eso, llegado el momento tomaré decisiones. Se me termina el contrato ahora, y si bien hay una posibilidad de extender hasta fin de año, también está la opción de compra“, expresó en charla con Esto es Fútbol.

“Nos queda un partido aún, no he pensado en eso. Uno siempre busca crecer y seguir sumando experiencia, así que llegado el momento, se tomará una decisión”, profundizó. Está más que claro que Matías Abaldo se encuentra cómodo en Independiente y que ejercerá cierta presión para que Defensor Sporting no dificulte las negociaciones que se iniciarán dentro de poco.

¿Se viene la escoba del Diablo?

Así como hay una intención de retener y sumar refuerzos para que no decaiga la calidad del plantel, Independiente tiene planeado llevar a cabo una limpieza de aquellos jugadores que Gustavo Quinteros señaló como prescindibles después de una mitad de temporada en la que no rindieron de la manera que se esperaba.

Se estima que Federico Mancuello, Leo Godoy, Ignacio Pussetto, Jonathan De Irastorza y Nicolás Freire son los principales candidatos a marcharse cuando el mercado de pases se encuentre activo. Se estima que el entrenador les va a señalar que, de quedarse, no contarán con grandes chances de sumar minutos y que en los entrenamientos la van a pelear muy desde atrás.

Por otro lado, la continuidad de Ignacio Malcorra está en duda, pero por lo sucedido frente a Rosario Central. Son muchos los hinchas que los acusan de haber “ido para atrás” y no rendir de la manera que se esperaba. Además, su vínculo es uno especial porque se trata de uno por productividad que debe ser analizado por Gustavo Quinteros.