El proyecto de La Libertad Avanza le quita el beneficio a 3,2 millones de hogares.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que redefine el Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural, conocido popularmente como "Zona Fría". La iniciativa, que ahora pasa al Senado, busca eliminar el beneficio de descuentos automáticos en las facturas de gas para aproximadamente 3,2 millones de hogares que habían sido incorporados al sistema en 2021.

El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. La reforma establece que el beneficio de descuento directo (que oscila entre el 30% y el 50%) se mantendrá plenamente solo para la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), mientras que para el resto de las regiones anteriormente subsidiadas se aplicará un criterio de "focalización" socioeconómica.

Diputados aprobó en general el proyecto de ley del Gobierno sobre las Zonas Frías.

A continuación, el detalle completo de la votación con nombre y apellido de cada legislador, organizado por bloque parlamentario:

Votos a Favor (Afirmativos)

El respaldo provino principalmente de la coalición oficialista y bloques aliados, bajo la premisa de alcanzar el equilibrio fiscal y garantizar que la ayuda llegue solo a los hogares más vulnerables.

La Libertad Avanza (LLA): Sabrina Ajmechet, Carlos Alberto Almena, Lisandro Almiron, Barbara Andreussi, Pablo Ansaloni, Damian Arabia, Belen Avico, Atilio Basualdo, Monica Becerra, Beltran Benedit, Bertie Benegas Lynch, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Adrian Brizuela, Eliana Bruno, Mariano Campero, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Abel Chiconi, Facundo Correa Llano, Romina Diez, Nicolas Emma, Alejandro Fargosi, Alida Ferreyra, Sergio Figliuolo, Maria Gabriela Flores, Maira Frias, Maria Virginia Gallardo, Alvaro Garcia, Carlos Garcia, Silvana Giudici, Rosario Goitia, Alfredo Gonzales, Maria Luisa Gonzalez Estevarena, Maura Gruber, Jairo Guzman, Diego Hartfield, Patricia Holzman, Gerardo Huesen, Gladys Humenuk, Maria Cecilia Ibañez, Andres Ariel Laumann, Lilia Lemoine, Andres Leone, Mercedes Llano, Enrique Lluch, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn, Alvaro Martinez, Nicolas Mayoraz, Julieta Metral Asensio, Soledad Molinuevo, Soledad Mondaca, Guillermo Montenegro, Juan Pablo Montenegro, Francisco Morchio, Julio Moreno Ovalle, Gabriela Luciana Muñoz, Miriam Niveyro, Joaquin Ojeda, Sebastian Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Agustin Pellegrini, Jose Peluc, Luis Petri, Maria Lorena Petrovich, Luis Albino Picat, Maria Celeste Ponce, Manuel Quintar, Valentina Ravera, Adrian Ravier, Veronica Razzini, Karen Reichardt, Gaston Riesco, Gonzalo Roca, Miguel Rodriguez, Laura Elena Rodriguez Machado, Juliana Santillan Juarez Brahim, Santiago Santurio, Laura Soldano, Yamile Tomassoni, Ruben Dario Torres, Anibal Tortoriello, Jose Federico Tournier, Cesar Treffinger, Hernan Urien, Patricia Vasquez, Andrea Fernanda Vera, Lorena Villaverde, Gino Visconti, Carlos Raul Zapata.

(LLA): Sabrina Ajmechet, Carlos Alberto Almena, Lisandro Almiron, Barbara Andreussi, Pablo Ansaloni, Damian Arabia, Belen Avico, Atilio Basualdo, Monica Becerra, Beltran Benedit, Bertie Benegas Lynch, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Adrian Brizuela, Eliana Bruno, Mariano Campero, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Abel Chiconi, Facundo Correa Llano, Romina Diez, Nicolas Emma, Alejandro Fargosi, Alida Ferreyra, Sergio Figliuolo, Maria Gabriela Flores, Maira Frias, Maria Virginia Gallardo, Alvaro Garcia, Carlos Garcia, Silvana Giudici, Rosario Goitia, Alfredo Gonzales, Maria Luisa Gonzalez Estevarena, Maura Gruber, Jairo Guzman, Diego Hartfield, Patricia Holzman, Gerardo Huesen, Gladys Humenuk, Maria Cecilia Ibañez, Andres Ariel Laumann, Lilia Lemoine, Andres Leone, Mercedes Llano, Enrique Lluch, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn, Alvaro Martinez, Nicolas Mayoraz, Julieta Metral Asensio, Soledad Molinuevo, Soledad Mondaca, Guillermo Montenegro, Juan Pablo Montenegro, Francisco Morchio, Julio Moreno Ovalle, Gabriela Luciana Muñoz, Miriam Niveyro, Joaquin Ojeda, Sebastian Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Agustin Pellegrini, Jose Peluc, Luis Petri, Maria Lorena Petrovich, Luis Albino Picat, Maria Celeste Ponce, Manuel Quintar, Valentina Ravera, Adrian Ravier, Veronica Razzini, Karen Reichardt, Gaston Riesco, Gonzalo Roca, Miguel Rodriguez, Laura Elena Rodriguez Machado, Juliana Santillan Juarez Brahim, Santiago Santurio, Laura Soldano, Yamile Tomassoni, Ruben Dario Torres, Anibal Tortoriello, Jose Federico Tournier, Cesar Treffinger, Hernan Urien, Patricia Vasquez, Andrea Fernanda Vera, Lorena Villaverde, Gino Visconti, Carlos Raul Zapata. PRO : Martin Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando De Andreis, Maria Florencia De Sensi, Daiana Fernandez Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Alvaro Gonzalez, Cristian A. Ritondo, Javier Sanchez Wrba, Martin Yeza.

: Martin Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando De Andreis, Maria Florencia De Sensi, Daiana Fernandez Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Alvaro Gonzalez, Cristian A. Ritondo, Javier Sanchez Wrba, Martin Yeza. UCR : Guillermo Cesar Aguero, Gerardo Cipolini, Diogenes Ignacio Gonzalez, Lisandro Nieri, Dario Schneider.

: Guillermo Cesar Aguero, Gerardo Cipolini, Diogenes Ignacio Gonzalez, Lisandro Nieri, Dario Schneider. Innovación Federal : Alberto Arrua, Gerardo Gustavo Gonzalez, Oscar A. Herrera Ahuad, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Yolanda Vega.

: Alberto Arrua, Gerardo Gustavo Gonzalez, Oscar A. Herrera Ahuad, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Yolanda Vega. Provincias Unidas : Lourdes Micaela Arrieta, Jorge Antonio Avila, Sergio Eduardo Capozzi, Maria Ines Zigaran.

: Lourdes Micaela Arrieta, Jorge Antonio Avila, Sergio Eduardo Capozzi, Maria Ines Zigaran. Otros Bloques: Eduardo Falcone (MID), Oscar Zago (MID), Elia Marina Fernandez (Independencia), Gladys Medina (Independencia), Javier Noguera (Independencia), Jose Luis Garrido (Por Santa Cruz), Carlos Gustavo Jaime Quiroga (Producción y Trabajo), Nancy Viviana Picon Martinez (Producción y Trabajo), Karina Maureira (La Neuquinidad), Nicolas Massot (Encuentro Federal).

Votos en Contra (Negativos)

El rechazo fue liderado por la oposición, que advirtió sobre el impacto del "tarifazo" en la clase media y las PYMES. Además, consideró que la medida como un ataque al federalismo.

Unión por la Patria (UxP): Hilda Aguirre, Ernesto "Pipi" Ali, Cristian Andino, Javier Andrade, Jorge Neri Araujo Hernandez, Martin Aveiro, Marcelo Barbur, Luis Eugenio Basterra, Gustavo Bordet, Alejandrina Borgatta, Santiago Cafiero, Celia Campitelli, Julieta Marisol Campo, Lucia Campora, Florencia Carignano, Sergio Guillermo Casas, Carlos Daniel Castagneto, Jorge Chica, Carlos Cisneros, Maria Graciela De La Rosa, Fernanda Diaz, Gabriela Beatriz Estevez, Emir Felix, Abelardo Ferran, Andrea Freites, Sebastian Galmarini, Maria Teresa Garcia, Diego A. Giuliano, Jose Glinski, Jose Gomez, Juan Grabois, Raul Hadad, Itai Hagman, Ana Maria Ianni, Moira Lanesan Sancho, Aldo Leiva, Jimena Lopez, Cecilia Lopez Pasquali, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Mario Manrique, Marianela Marclay, Varinia Lis Marin, Juan Marino, German Pedro Martinez, Guillermo Michel, Fernanda Miño, Juan Carlos Molina, Roxana Monzon, Cecilia Moreau, Hugo Antonio Moyano, Jorge Mukdise, Estela Mary Neder, Kelly Olmos, Blanca Ines Osuna, Sergio Omar Palazzo, Claudia Maria Palladino, Maria Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Paula Andrea Penacca, Horacio Pietragalla Corti, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Agustina Lucrecia Propato, Ariel Rauschenberger, Santiago Luis Roberto, Agustin Oscar Rossi, Marina Dorotea Salzmann, Nancy Sand, Sabrina Selva, Adriana Cristina Serquis, Vanesa Raquel Siley, Julia Strada, Jorge Taiana, Rodolfo Tailhade, Caren Tepp, Paulo Agustin Tita, Pablo Todero, Nicolas Alfredo Trotta, Eduardo Felix Valdes, M. Elena Velazquez, Luana Volnovich, Pablo Raul Yedlin, Natalia Zaracho, Christian Alejandro Zulli.

(UxP): Hilda Aguirre, Ernesto "Pipi" Ali, Cristian Andino, Javier Andrade, Jorge Neri Araujo Hernandez, Martin Aveiro, Marcelo Barbur, Luis Eugenio Basterra, Gustavo Bordet, Alejandrina Borgatta, Santiago Cafiero, Celia Campitelli, Julieta Marisol Campo, Lucia Campora, Florencia Carignano, Sergio Guillermo Casas, Carlos Daniel Castagneto, Jorge Chica, Carlos Cisneros, Maria Graciela De La Rosa, Fernanda Diaz, Gabriela Beatriz Estevez, Emir Felix, Abelardo Ferran, Andrea Freites, Sebastian Galmarini, Maria Teresa Garcia, Diego A. Giuliano, Jose Glinski, Jose Gomez, Juan Grabois, Raul Hadad, Itai Hagman, Ana Maria Ianni, Moira Lanesan Sancho, Aldo Leiva, Jimena Lopez, Cecilia Lopez Pasquali, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Mario Manrique, Marianela Marclay, Varinia Lis Marin, Juan Marino, German Pedro Martinez, Guillermo Michel, Fernanda Miño, Juan Carlos Molina, Roxana Monzon, Cecilia Moreau, Hugo Antonio Moyano, Jorge Mukdise, Estela Mary Neder, Kelly Olmos, Blanca Ines Osuna, Sergio Omar Palazzo, Claudia Maria Palladino, Maria Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Paula Andrea Penacca, Horacio Pietragalla Corti, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Agustina Lucrecia Propato, Ariel Rauschenberger, Santiago Luis Roberto, Agustin Oscar Rossi, Marina Dorotea Salzmann, Nancy Sand, Sabrina Selva, Adriana Cristina Serquis, Vanesa Raquel Siley, Julia Strada, Jorge Taiana, Rodolfo Tailhade, Caren Tepp, Paulo Agustin Tita, Pablo Todero, Nicolas Alfredo Trotta, Eduardo Felix Valdes, M. Elena Velazquez, Luana Volnovich, Pablo Raul Yedlin, Natalia Zaracho, Christian Alejandro Zulli. Frente de Izquierda (FIT-U): Myriam Bregman, Nicolas Del Caño, Romina Del Pla, Nestor Pitrola.

(FIT-U): Myriam Bregman, Nicolas Del Caño, Romina Del Pla, Nestor Pitrola. Provincias Unidas (Disidentes): Carolina Basualdo, Juan Fernando Brügge, Pablo Farias, Ignacio Garcia Aresca, Carlos Gutierrez, Pablo Juliano, Esteban Paulon, Gisela Scaglia, Alejandra Torres.

Otros Bloques: Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Claudio Alvarez (Innovación Federal), Bernardo Biella (Innovación Federal), Natalia De La Sota (Defendamos Córdoba), Jorge Fernandez (Primero San Luis).

Abstenciones y Ausencias

Se registraron 4 abstenciones: Fernanda Avila, Fernando Monguillot y Sebastian Noblega (del bloque Elijo Catamarca), y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

Entre los 15 legisladores ausentes figuraron nombres de peso como Maximo Carlos Kirchner, Victoria Tolosa Paz, Miguel Angel Pichetto, Martin Lousteau, Juan Schiaretti y Hugo Yasky.

¿Qué cambia para los usuarios?

A partir de la sanción de esta ley, los hogares de provincias como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y San Luis dejarán de percibir el descuento automático en sus boletas de gas. La Secretaría de Energía determinará una nueva "bonificación adicional" basada en criterios de vulnerabilidad, lo que reducirá significativamente el universo de beneficiarios que actualmente alcanza a la mitad de los usuarios del país.