Entradas para Bándalos Chinos en el C Art Media 2026: precios y fecha de cuándo toca

Bandalos Chinos confirmó su esperado regreso a los escenarios de Buenos Aires. La destacada agrupación argentina de indie pop se presentará el próximo 21 de agosto en el Complejo C Art Media. Este concierto representa el reencuentro formal con su público local tras su última presentación en diciembre de 2025, y promete ser una de las grandes citas musicales de la segunda mitad del año.

El motivo principal de este recital es la presentación en vivo de las canciones de su cuarto disco de estudio, titulado Vándalos. Este material, lanzado en 2025 y producido en colaboración con Fermín Ugarte, fue diseñado con la intención de introducir nuevos sonidos en el tablero de la escena musical contemporánea. A través de un trabajo honesto, maduro e inquieto, el álbum abre una nueva etapa fundacional en la historia de la banda, consolidando su liderazgo y empujando los límites del género con frescura y juventud.

Entradas para el recital de Bándalos Chinos

Para quienes deseen asistir al evento en el C Art Media, las entradas ya se encuentran disponibles de forma virtual. Los tickets se pueden adquirir a través de la plataforma Passline. Los precios de las localidades para esta presentación arrancan desde los 45,000 pesos en la actual fase de preventa disponible.

Este concierto en Buenos Aires forma parte de un ambicioso tour internacional que la banda viene desarrollando, con fechas programadas en diversas ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Esta gira es la continuidad natural del éxito alcanzado con la presentación oficial del álbum.

Los representantes del indie pop argentino

La trayectoria de Bandalos Chinos los ha transformado en un verdadero referente regional. Gracias al crecimiento sostenido de sus producciones previas, la banda logró expandir su alcance hacia los escenarios y salas más importantes de la región y el continente europeo, registrando destacadas actuaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, el prestigioso Auditorio Nacional de México, el Teatro Caupolicán de Chile, el Royal Center de Bogotá, Colombia, La Riviera de Madrid, España y el Escenario GNP de Monterrey.

El impacto crítico de Vándalos se ha demostrado al recibir dos nominaciones a los Latin Grammy en las categorías de Mejor Álbum Pop Rock y Mejor Canción Alternativa por el tema "El Ritmo". Además, la agrupación compite actualmente en los Premios Gardel con dos nominaciones clave: Mejor Álbum Grupo Pop y Mejor Canción Pop.