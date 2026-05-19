Fatiga extrema, dolor y síntomas silenciosos: las señales del lupus que muchos ignoran

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error los tejidos del propio cuerpo. Puede afectar piel, articulaciones, riñones, corazón, pulmones y cerebro. A pesar de que más de 5 millones de personas en el mundo viven con esta condición, su diagnóstico sigue siendo un desafío: los síntomas suelen confundirse con otras enfermedades y los pacientes pueden pasar años sin una respuesta certera.

“El lupus es conocido como ‘el gran camaleón’, pero también es una enfermedad invisible. La fatiga extrema, el dolor persistente y las alteraciones cognitivas pueden afectar seriamente la calidad de vida, incluso cuando no hay signos visibles”, explica la Dra. Silvina Ivalo, infectóloga de DIM Centros de Salud.

Síntomas que se minimizan

Entre los signos más frecuentes se encuentran:

Fatiga persistente

Fiebre sin causa aparente

Dolor e inflamación en articulaciones

Erupción en forma de mariposa en el rostro

Fotosensibilidad (sensibilidad a la luz solar)

Dolor torácico o dificultad para respirar

“Muchas veces estos síntomas se minimizan o se atribuyen al estrés, lo que retrasa la consulta”, advierte la especialista. El diagnóstico tardío es uno de los principales problemas del lupus, ya que sin tratamiento la enfermedad puede progresar y dañar órganos vitales.

El 90% de los casos se presenta en mujeres, principalmente en edad fértil. Esta estadística pone en evidencia la necesidad de incorporar una mirada de género en el abordaje de la enfermedad, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.

Las causas del lupus no son únicas: intervienen factores genéticos, hormonales y ambientales, como la exposición solar o ciertas infecciones.

Avances en tratamientos

En los últimos años, la investigación médica logró avances significativos:

Terapias biológicas dirigidas que actúan sobre componentes específicos del sistema inmune.

Medicina personalizada , adaptada a cada paciente.

Terapias celulares, con resultados prometedores en casos severos.



A pesar de estos progresos, el diagnóstico temprano sigue siendo la herramienta más importante para mejorar el pronóstico. “Reconocer los síntomas y consultar a tiempo puede marcar la diferencia”, sostiene la Dra. Ivalo.

Desde la World Lupus Federation impulsan el lema “Hacer visible el lupus” , con el objetivo de mejorar el conocimiento de la enfermedad y reducir los tiempos de diagnóstico. El lupus no tiene cura, pero con un tratamiento adecuado se puede controlar y lograr una buena calidad de vida.