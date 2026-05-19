Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy martes 19 de mayo 2026

Cuenta DNI.

Cuenta DNI volvió a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas por millones de bonaerenses para amortiguar gastos cotidianos. La billetera digital del Banco Provincia además sumó nuevos incentivos para fomentar las compras digitales.

Qué descuentos tiene Cuenta DNI este martes 19 de mayo

El martes 19 de mayo habrá varios beneficios activos para quienes utilicen Cuenta DNI en compras cotidianas. Uno de los más importantes será el 20% de descuento en comercios de cercanía, lo que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, disponible de lunes a viernes.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $5.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de $25.000. En un contexto de fuerte suba en alimentos, este descuento se volvió uno de los más utilizados por familias bonaerenses.

Cuenta DNI.

También seguirá vigente el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, con un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con compras de $15.000. A eso se suma el beneficio para universidades, clubes y entidades educativas: un 40% de descuento todos los días, también con un límite semanal de $6.000.

Supermercados y mayoristas: las promociones más buscadas con Cuenta DNI

Uno de los focos más fuertes de mayo está puesto en supermercados y mayoristas, rubros donde Cuenta DNI concentra gran parte de sus operaciones.

Este martes habrá 15% de descuento en supermercados del interior bonaerense adheridos, con tope de $6.000 semanales por cuenta. El beneficio aplica desde compras de $30.000 y alcanza a cadenas como Super 8, Red Minicosto, Super Sofía y Supermercados Chacabuco, entre otras.

Además, Nini Mayorista ofrecerá un 15% de descuento los martes, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por día y por persona, exclusivamente para pagos realizados en sucursales físicas mediante Cuenta DNI.

El programa también mantiene promociones semanales en cadenas nacionales. Carrefour tendrá 10% de descuento los miércoles sin tope de reintegro, mientras que Chango Más aplicará un 20% los jueves con devolución inmediata.

La novedad de mayo: vuelven las cuotas sin interés

La gran novedad del mes es el regreso de las hasta tres cuotas sin interés para pagos sin contacto realizados con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI. El beneficio NFC estará disponible de lunes a domingo en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos. La medida busca incentivar compras en indumentaria, tecnología, bazar y otros sectores golpeados por la caída del consumo.

A su vez, Cuenta DNI mantendrá descuentos especiales en librerías de texto los lunes y martes, con 10% de ahorro sin tope de reintegro, y promociones en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves.

Cuánto se puede ahorrar usando Cuenta DNI

De acuerdo con estimaciones oficiales del Banco Provincia, una persona que aprovecha todos los beneficios disponibles puede ahorrar cerca de $150 mil mensuales. La cifra incluso podría ser mayor si se suman promociones sin tope de reintegro, como las vigentes en algunas librerías, supermercados y perfumerías.