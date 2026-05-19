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Desaparición de Loan

Caso Loan: inspeccionarán hoy la casa de la abuela Catalina y el naranjal

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El  13 de junio de 2024  fue visto por última vez  Loan Danilo Peña  en la localidad 9 de Julio, provincia de  Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco,  se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados ​​por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.  Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

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Un acusado del caso Loan participará de la inspección en el naranjal

Uno de los principales acusados por la desaparición del pequeño hace casi 2 años participará de los recorridos junto a jueces, fiscales y testigos, aunque la Justicia le negó un pedido clave que hizo el imputado.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes autorizó a Antonio Benítez, el tío de Loan Danilo Peña, a participar de la inspección ocular que está programada para este martes 19 en el Paraje El Algarrobal donde desapareció el pequeño el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y en donde participaron, al menos, otras cinco personas que también están imputadas, como así también el que por entonces era comisario en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. El pedido para participar de la pericia había sido elevado por la defensa de Benítez que también solicitó que durante el operativo se le permitiera pasar tiempo con sus hijos menores de edad y que esa reunión familiar se extienda más allá de los movimientos en el campo.

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Inspeccionarán hoy la casa de la abuela Catalina y el naranjal donde desapareció Loan

 

Una inspección ocular se llevará a cabo este martes en el naranjal donde fue visto por última vez Loan Danilo Peña, la casa de su abuela Catalina y el hotel donde permanecieron alojados sus primos, en el marco de la causa que investiga la presunta sustracción y ocultamiento del niño.

 

Fuentes judiciales explicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de una reconstrucción parcial del hecho ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, situado en la localidad correntina de 9 de Julio, y que “permitirá adquirir un conocimiento directo del lugar” al Tribunal Federal provincial.

 

A su vez, “aportará una dimensión concreta y territorial a las futuras declaraciones de imputados y testigos, así como a la valoración de tiempos, distancias y circunstancias relevantes del caso”.

 

Otra de las escenas que se analizará es la zona donde se halló el botín del niño, presuntamente “plantado” por el ex comisario Walter Maciel, quien encabezó desde un principio la búsqueda, y el Hotel Despertar del Iberá.

 

Los jueces que asumirán el debate desde el 16 de junio son Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, al tiempo que también estarán los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

 

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el excapitán de la Armada Carlos Pérez; la tía de la víctima Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y Walter Maciel serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

 

Mientras que en el segundo grupo están imputados por el presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos, entre otros delitos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

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