El escenario electoral argentino mostró un giro significativo en la última encuesta de la consultora Proyección Consultores ya que los datos revelan un corrimiento ideológico del electorado, una ventaja del peronismo en intención de voto y un resultado de balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof que, de sostenerse, complicaría seriamente los planes de reelección del oficialismo.

Uno de los datos más llamativos del informe es el desplazamiento en la autoidentificación ideológica de los argentinos. El bloque de izquierda y centroizquierda trepó al 24,7%, un salto notable respecto del 17,1% que registraba en abril. La centroizquierda, con 16,1%, fue el segmento que más creció dentro de ese grupo.

Del otro lado, la derecha y centroderecha retrocedió al 26%, cuando en abril marcaba 28,3%. El centro puro se ubicó en 11,4%, apenas por debajo del 14,4% del mes anterior. El grupo más grande sigue siendo el de quienes no se identifican con ninguna posición ideológica, con un 37,8%, aunque este bloque también se achicó respecto del 40,2% previo.

La evolución mensual es clara: desde diciembre de 2025, cuando la derecha y centroderecha sumaba 27% y la izquierda y centroizquierda 18,9%, el espectro se fue equilibrando progresivamente. Es la primera vez en la serie que la izquierda ampliada se acerca tanto a la derecha ampliada, con apenas 1,3 puntos de diferencia entre ambos bloques.

Intención de voto por espacio: Fuerza Patria al frente

Si hoy se celebraran elecciones nacionales, Fuerza Patria (peronismo-kirchnerismo) obtendría el 36% de los votos, posicionándose como primera fuerza. La Libertad Avanza queda segunda con 32,3%, lo que marca una brecha de 3,7 puntos entre ambos espacios.

Más atrás aparece el PRO (macrismo) con 6,7%, el Frente de Izquierda con 5,6% y Provincias Unidas (gobernadores de centro) con un magro 2,9%. El dato que completa el cuadro es que el 16,5% votaría en blanco o impugnaría su voto, un nivel de rechazo al sistema de opciones disponibles que no es menor de cara a una elección legislativa.

Primera vuelta presidencial: empate técnico entre Milei y Kicillof

En un escenario con candidatos definidos, la encuesta consultó por cuatro nombres: Javier Milei, Axel Kicillof, Myriam Bregman y Maximiliano Pullaro. Milei lidera por un margen mínimo con 33,5% contra 33,1% de Kicillof, una diferencia de apenas 0,4 puntos que cae cómodamente dentro del margen de error de la encuesta.

Bregman se ubica tercera con 8,4%, un número que la consolida como referencia de la izquierda y que podría tener un rol decisivo en un eventual ballotage según hacia dónde se vuelquen esos votos. Pullaro, por su parte, alcanza solo el 3,1%, lo que refleja las dificultades del espacio de centro para construir una candidatura competitiva a nivel nacional.

El 11,3% votaría en blanco o impugnaría y un 10,7% aún no sabe a quién elegiría, lo que deja un 22% del electorado sin definición firme. Ese bolsón de votantes no comprometidos es el terreno de disputa que definirá cualquier escenario de segunda vuelta.

El ballotage que inquieta al oficialismo

El dato más contundente del apartado electoral es el resultado del ballotage simulado. En un mano a mano entre Milei y Kicillof, el gobernador bonaerense se impone 41,7% a 39,4%, una ventaja de 2,3 puntos que coincide exactamente con el margen de error del estudio.

Si bien la diferencia es ajustada, la tendencia resulta significativa por lo que revela sobre la dinámica de transferencia de votos. Del 8,4% que elige a Bregman en primera vuelta y del 3,1% de Pullaro, una porción relevante parece volcarse hacia Kicillof en el ballotage, ya que este pasa de 33,1% a 41,7%, un crecimiento de 8,6 puntos. Milei, en cambio, crece menos: sube de 33,5% a 39,4%, es decir 5,9 puntos.

El 12,2% mantendría el voto en blanco y el 6,6% sigue sin definirse, lo que indica que casi uno de cada cinco electores no está dispuesto a elegir entre las dos opciones principales, un nivel de rechazo que podría alterar cualquier proyección si esos votantes finalmente se inclinaran por alguno de los candidatos.