Vacunación y atención: Formosa reforzó los controles sanitarios en escuelas y jardines de toda la provincia

Con el objetivo de cuidar la salud de niños y niñas, el Gobierno de Formosa llevó adelante nuevos operativos sanitarios en jardines de infantes y escuelas primarias de toda la provincia, mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y los equipos de centros de salud y hospitales.

En ese marco, a lo largo de esta semana, se llevaron a cabo amplias jornadas evaluativas, que abarcaron medición de la tensión arterial, latidos y frecuencia cardiaca, peso y talla; más un completo examen nutricional para cada escolar.

Los alumnos y alumnas, también fueron destinatarios de la revisión de su estado bucodental, exámenes auditivos y visuales, sumados a otros exámenes pediátricos complementarios, indicados para cada etapa del crecimiento infantil.

Las actividades estuvieron o a cargo de equipos de salud multidisciplinarios, conformados por médicos, enfermeros, vacunadores, odontólogos, nutricionistas y otros profesionales, que con mucha dedicación, compromiso y amor dieron las atenciones.

Los operativos, además, incluyeron el control de los carnets de vacunación, con la posterior aplicación de las vacunas que se encuentran incorporadas al Calendario Nacional de Inmunizaciones, de acuerdo a las edades de los escolares, con el objetivo de completar los esquemas correspondientes, tanto a la edad del ingreso escolar, como las indicadas para los 11 años.

Operativo en la localidad de Herradura

El director del centro de salud de Herradura, David Casarrubia, comentó que, el pasado jueves 14 de mayo, el personal de salud se trasladó hasta la Escuela Primaria de Educación Pública (EPEP) N° 33 de esa localidad “donde fueron controlados un total de 31 niñas y niños, de los turnos mañana y tarde”.

“Culminamos con mucha satisfacción la actividad en la que fueron evaluados los pequeños de 3° en esta oportunidad y, prácticamente, todos recibieron las atenciones. Solo quedaron unos pocos niños que serán controlados próximamente porque ese día no asistieron”, indicó.

Además, señaló que, días pasados se concretó el mismo operativo “en la misma escuela, alcanzando a un total de 53 escolares, abarcando a los que están en 6°, también de ambos turnos”.

Casarrubia destacó que la Libreta de Salud Escolar es una herramienta fundamental para realizar un seguimiento integral de la salud de niños y niñas que asisten a jardines de infantes y escuelas de toda la provincia. Explicó que los controles comienzan generalmente al inicio de la etapa escolar, entre los cinco y seis años, y se repiten en 3° y 6° grado de la primaria para actualizar los estudios médicos de las distintas especialidades y renovar la información sanitaria registrada en la libreta.

En ese marco, señaló que el equipo de salud lleva adelante operativos planificados durante todo el año, trasladándose a las diferentes instituciones educativas de la localidad para efectuar los controles médicos y seguimientos correspondientes.