Avanza la licitación de la Hidrovía: el Gobierno confirmó los dos empresas que siguen en carrera

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzó un nuevo paso en la licitación para concesionar la Vía Navegable Troncal (Hidrovía) del río Paraná, el principal corredor fluvial del comercio exterior argentino.

A través de la Resolución 28/2026, el organismo aprobó la segunda etapa del proceso y confirmó que el este martes se abrirán las ofertas económicas de las dos empresas que siguen en carrera para quedarse con el contrato de dragado y balizamiento de la Hidrovía.

La compulsa apunta a la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento” de la red navegable que conecta el río Paraná con el Río de la Plata y el Atlántico, un circuito clave para las exportaciones agroindustriales argentinas. El esquema prevé una concesión bajo el régimen de obra pública por peaje.

Con esta resolución, el proceso entra ahora en la fase decisiva: la apertura del Sobre N° 3, prevista para este martes 19 de mayo a las 13 horas a través del sistema CONTRAT.AR. Allí se conocerán las propuestas finales de las dos dragadoras internacionales que buscan quedarse con una concesión estratégica para la logística y el comercio exterior argentino.

Las dos empresas que siguen en carrera para la concesión del dragado y balizamiento de la Hidrovía del río Paraná

Según la resolución, las únicas ofertas que quedaron precalificadas son las presentadas por la asociación entre Jan De Nul NV y Servimagnus SA, y por Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME). En cambio, la brasileña DTA Engenharia ya había sido excluida en abril, cuando se cerró la primera etapa del proceso licitatorio.

El Gobierno destacó que la licitación atravesó distintas instancias de revisión técnica y consulta pública. Entre ellas, una etapa formal de observaciones a los pliegos realizada a fines de 2025, en la que participaron potenciales oferentes y actores vinculados al sector naviero y exportador.

Además, la agencia recordó que trabajó junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que elaboró recomendaciones sobre “buenas prácticas” para el proceso.

La resolución también detalla que durante el procedimiento se emitieron siete circulares aclaratorias y se respondieron 204 consultas de interesados. Finalmente, el 22 de abril se abrieron los sobres técnicos de las dos compañías que habían superado la primera evaluación.

En los últimos días, ambas firmas realizaron presentaciones cuestionando algunos aspectos del dictamen técnico de evaluación. Sin embargo, la ANPYN sostuvo que esos planteos no constituyeron impugnaciones formales porque no cumplieron con la garantía exigida en el pliego. Aun así, la comisión evaluadora revisó los argumentos y concluyó que “no aportan nuevos elementos técnicos” que justifiquen modificar el orden de mérito ni las calificaciones asignadas.