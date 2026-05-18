Racing Club vs Caracas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo E de la Copa Sudamericana

El cotejo entre Racing Club y Caracas, por la fecha 5 del grupo E de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo jueves 21 de mayo, a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el Cilindro.

Así llegan Racing Club y Caracas

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

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Últimos resultados de Racing Club en partidos de la Copa Sudamericana

Racing Club quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Botafogo por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 1 partido perdido, con 7 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Caracas en partidos de la Copa Sudamericana

Caracas llega con ventaja tras derrotar a Independiente Petrolero con un marcador 3 a 2. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 4.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Son dos equipos con objetivos distintos: uno para acercarse a la cima y otro para no perder posiciones. Caracas irá por un triunfo para llegar a la punta de la tabla. La Academia se ubica en tercer lugar en el grupo y logró 4 puntos.

Jhon Ospina Londoño es el elegido para dirigir el partido.

Fecha y rival de Racing Club en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 6: vs Independiente Petrolero: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Caracas en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 6: vs Botafogo: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Racing Club y Caracas, según país