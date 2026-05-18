Peñarol vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores

Por la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores, Corinthians y Peñarol se enfrentan el jueves 21 de mayo desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Campeón del Siglo.
Así llegan Peñarol y Corinthians
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores
Peñarol terminó con un empate en 1 frente a Platense en la pasada jornada. En las 3 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 3 a favor.
Últimos resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
En la fecha pasada, Corinthians finalizó con un empate 1-1 ante Santa Fe..
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Corinthians sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
La posición de liderazgo del Grupo E está ocupada por Corinthians que ha logrado 10 unidades y lleva convertidos 7 goles. Por su parte, Peñarol se encuentra en tercera posición en la tabla y cuenta con 2 puntos y 3 goles.
El encuentro será supervisado por Piero Maza Gómez, el juez encargado.
Fecha y rival de Peñarol en el próximo partido de la Copa Libertadores
- Grupo E - Fecha 6: vs Santa Fe: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Corinthians en el próximo partido de la Copa Libertadores
- Grupo E - Fecha 6: vs Platense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Peñarol y Corinthians, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas