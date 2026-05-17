Nacional vs Universitario: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Copa Libertadores

El próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Universitario visita a Nacional en el estadio Gran Parque Central, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo B de la Copa Libertadores.

Así llegan Nacional y Universitario

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

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Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores

Nacional fue derrotado en el Manuel Murillo Toro frente a Tolima por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 9 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Copa Libertadores

Universitario llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Coquimbo Unido. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Universitario se quedó con la victoria por 4 a 2.

Ambos equipos tienen que aprovechar todas las oportunidades para adquirir las tres unidades y tratar de revertir la diferencia con el resto de los contrincantes. Último en el grupo, Nacional apenas cosechó 4 unidades. Universitario se ubica penúltimo y consiguió obtener 4 puntos.

El encargado de impartir justicia en el partido será Darío Herrera.

Fecha y rival de Nacional en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Universitario en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo B - Fecha 6: vs Tolima: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Nacional y Universitario, según país