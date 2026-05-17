Olimpia vs Vasco da Gama: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Sudamericana

Por la fecha 5 del grupo G de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama y Olimpia se enfrentan el miércoles 20 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Defensores del Chaco.
Así llegan Olimpia y Vasco da Gama
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
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Últimos resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana
Olimpia viene de ganar en su encuentro anterior a Barracas Central con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 5 a favor.
Últimos resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana
Vasco da Gama venció 2-1 a Audax Italiano en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 6 goles en el arco rival y 3 en su portería.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Vasco da Gama sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.
La posición de liderazgo del Grupo G está ocupada por Vasco que ha logrado 7 unidades y lleva convertidos 6 goles. Por su parte, Olimpia se encuentra en segunda posición en la tabla y cuenta con 7 puntos y 4 goles.
El encuentro será supervisado por Wilmar Roldán Pérez, el juez encargado.
Fecha y rival de Olimpia en el próximo partido de la Copa Sudamericana
- Grupo G - Fecha 6: vs Audax Italiano: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Vasco da Gama en el próximo partido de la Copa Sudamericana
- Grupo G - Fecha 6: vs Barracas Central: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Olimpia y Vasco da Gama, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas