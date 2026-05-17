Queda a 180 km de la Ciudad y tendrá una gran fiesta por el Día de la Patria: la escapada para disfrutar en familia.

A solo 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , la localidad bonaerense de Saladillo Norte prepara una gran fiesta para conmemorar el Día de la Patria . Con actividades pensadas para toda la familia, tradiciones gauchas, música en vivo y propuestas gastronómicas, aquella se convertirá en uno de los destinos ideales para hacer una escapada durante el 25 de Mayo.

La jornada tendrá un doble motivo de festejo, y es que, por un lado se celebra el 7° aniversario de Saladillo Norte como localidad y, por el otro, los 15 años de Kiwis Saladillo , uno de los emprendimientos agroecológicos más importantes de la región. Vecinos, productores y turistas van a poder disfrutar de una jornada cargada de cultura, turismo rural y actividades recreativas desde bien temprano.

Saladillo Norte se prepara para una gran fiesta el próximo 25 de mayo.

Cómo será la fiesta por el Día de la Patria en Saladillo Norte

Ubicada a pocos minutos de la ciudad de Saladillo, Saladillo Norte celebrará el próximo 25 de mayo una jornada en homenaje al Día de la Patria , además de los 15 años de Kiwis Saladillo y su 7° aniversario como localidad.

Entre las actividades previstas se destacan el tradicional desfile gaucho, actos culturales, puestos de emprendedores, espectáculos con bandas locales y distintas propuestas recreativas para chicos y grandes. Además, los productores de kiwi tendrán una participación especial dentro de los festejos, mostrando el crecimiento de una actividad que se convirtió en símbolo de la localidad.

Durante la mañana también habrá visitas guiadas para conocer la historia de Saladillo Norte y su desarrollo productivo. Desde su creación oficial en 2019, la localidad fue construyendo una identidad propia ligada al trabajo, el esfuerzo y el crecimiento comunitario.

Uno de los grandes protagonistas de la celebración será Kiwis Saladillo , que celebrará oficialmente sus 15 años el mismo 25 de mayo. Desde las 10 de la mañana, quienes visiten el lugar podrán recorrer la plantación, participar de actividades recreativas y disfrutar de propuestas gastronómicas y culturales pensadas para toda la familia.

El emprendimiento de kiwis se consolidó como uno de los proyectos agroecológicos más destacados del interior bonaerense y ayudó a posicionar a Saladillo Norte como un destino de turismo rural. Cada temporada, visitantes de distintos puntos de la provincia llegan para vivir la experiencia “Cosecheros por un día”, una propuesta que permite conocer de cerca cómo es la cosecha de kiwi y la vida de campo.