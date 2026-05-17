Horacio Pagani fulminó a Javier Milei en El Trece: "Sube todo menos los salarios"

Horacio Pagani se plantó en lo de Mirtha Legrand y sacudió a Javier Milei.

Horacio Pagani se plantó en La Noche de Mirtha Legrand, por El Trece, y lapidó a Javier Milei. El famoso periodista deportivo de 82 años cuestionó el rumbo económico de la Argentina bajo la gestión de La Libertad Avanza y aseguró sin dudarlo que en la actualidad, a nivel nacional, "sube todo menos los salarios...". La figura de TyC Sports compartió una nueva edición del programa de televisión con el cantante El Polaco, la comunicadora Dominique Metzger y la actriz Mercedes Morán.

Durante la misión del sábado 16 de mayo del 2026, "Horacito" añadió en la "Mesaza" que "es muy difícil" la situación actual y profundizó: "Algunos tenemos la suerte de poder viajar y, muchas veces, cuando las empresas pagaban todo, se hacía más fácil". También lamentó "los cierres de los negocios chiquitos, los medianos, de las pymes". Por su parte, Morán acotó: "Estamos en un momento muy difícil. Yo estuve también hace poco tiempo en Europa y ellos están preocupados porque están en el medio de las dos guerras: la de Estados Unidos con Irán y la de Rusia con Ucrania".

Por si fuese poco, Pagani se mostró preocupado por el aumento de las prepagas y opinó que "no sólo los jubilados no se pueden comprar casas. Para una persona que trabaja normalmente, con un salario de dos millones de pesos, también es imposible". Incluso, recalcó que "los pasajes en avión también aumentaron mucho por el tema del petróleo, siempre hay que echarle la culpa a algo. Como en el Estrecho de Ormuz no pasa el petróleo, sube todo, menos los salarios...". Con relación a la política internacional, Horacio mencionó "esta cuestión de estar siempre al borde de la bomba atómica porque tienen el uranio enriquecido".

Pagani liquidó a Milei por su relación con Donald Trump: "Maneja el mundo como si fuese el amo"

Acerca del vínculo entre Argentina y Estados Unidos en la actualidad, la estrella de TyC Sports dijo que "Trump maneja el mundo como si fuese el amo del mundo y nosotros estamos ahí con él". Incluso, recordó que "ahora dijo que Venezuela puede ser un estado más de Estados Unidos, Cuba puede ser un estado más, sumale a Canadá...". Al mismo tiempo, completó que "los chinos también tienen lo suyo eh, bien calladitos pero han progresado mucho".

Horacio Pagani destrozó a Javier Milei con Mirtha Legrand.

Pagani bramó contra Pasapalabra: "No me pagaron"

En enero del 2026 en Bendita (El Nueve), salió el tema del ciclo de Iván de Pineda en Telefe. "¿Cómo que no pagan? A mí me pagaron", le deslizó sorprendida Estefi Berardi. "A mí no me pagaron", le aseguró su colega. "Che, reclamemos Pagani. Te hago de productora comercial", bromeó Evelyn Von Brocke. "No me gusta hablar de otros programas porque los hago quedar mal. Si no me pagan, no voy más", señaló Pagani.

Tras ello, profundizó: "Se produjo una situación donde me dijeron que yo no era actor (como justificación para no pagarle). Yo laburé dos años con Sofovich y me pagaban por actores. Yo además soy filiado a los actores, claramente soy actor". "El punto es así: me ofrecieron algo fuerte para pagarme, pero tenía que hacer tres participaciones el mismo día. Y dije que no", sentenció. Finalmente, procuró correr del pleito al conductor: "Soy muy amigo de De Pineda. Es un gran pibe, un gran muchacho, él no tiene la culpa".