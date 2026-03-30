La dura crítica de Horacio Pagani contra el Dibu Martínez: "Fuera de lugar".

Horacio Pagani fue muy crítico con Emiliano Martínez apenas unos días después de la victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Mauritania en La Bombonera, en el primer amistoso que disputó en esta fecha FIFA. El reconocido periodista apuntó contra el arquero de la 'Albiceleste', una de las figuras de la noche del viernes, por las duras declaraciones que realizó acerca del nivel del equipo una vez finalizado el encuentro.

"Estuvieron totalmente fuera de lugar las declaraciones del Dibu Martínez, comprometiendo a sus compañeros en forma seria. Si el arquero dice: 'no jugamos bien, el equipo no funcionó' es una cosa, pero si dice 'el equipo no tuvo sangre, no tuvo intensidad'...", sentenció Pagani en el programa Líbero de TyC Sports. Minutos después del triunfo contra el cuadro africano, Martínez calificó el partido como "uno de los partidos que peor jugamos", remarcando que faltaron aspectos clave como intensidad, juego y velocidad; además, resaltó que "hay que tener más corazón" y que el equipo debe rendir mejor cada vez que se pone la camiseta de la Selección.

Qué dijo el Dibu Martínez tras el triunfo de Argentina sobre Mauritania

Tras el triunfo frente al combinado africano, el arquero del Aston Villa fue uno de los jugadores más autocríticos del plantel y no dudó en remarcar el flojo rendimiento colectivo a pesar del resultado. El marplatense aseguró que el equipo no estuvo a la altura en varios aspectos del juego y reconoció que el rival generó más situaciones de peligro de las esperadas.

“Faltó corazón; menos mal que no jugamos la Finalissima, porque si jugábamos así la perdíamos”, disparó el 'Dibu' ante las cámaras una vez terminado el cotejo. A menos de tres meses del comienzo del Mundial 2026 y con el amistoso ante Zambia próximo a disputarse, Martínez dejó en evidencia su preocupación por el funcionamiento de la 'Albiceleste' y la necesidad de mejorar de cara a los próximos compromisos internacionales.

Argentina vs. Zambia: día, hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni recibirá a los africanos el martes 31 de marzo del 2026 a las 20.15 en el amistoso, en La Bombonera. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Telefe, mientras que el streaming online irá por las pantallas de DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Zambia

De esta forma, Scaloni se inclinará entonces por Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Cristian Traverso fulminó a Chiqui Tapia en TyC Sports: "No metan en el quilombo de la AFA a los jugadores de la Selección Argentina"

A fondo y sin filtro, el exfutbolista que fue multicampeón con Boca Juniors disparó munición gruesa: "Si quieren nos hacemos los boludos, pero el quilombo que tiene la AFA salpica a los muchachos de la Selección... Listo, basta". Con un claro palazo a Tapia incluido, pidió que "separen los tantos, muchachos, porque todo lo que se consiguió es volátil. Y para aquellos que quieren tomar más protagonismo que los jugadores, no metan en el quilombo a los jugadores".

A pleno recuerdo con las acusaciones cruzadas contra Ezequiel "Pocho" Lavezzi que desembocó en que los futbolistas no hablaran más con la prensa en el 2016, Traverso señaló que "hubo un antes y un después de un episodio, aquí en Argentina, con los jugadores de la Selección. Entonces, todo lo ganado es tan fácil destruirlo en dos minutos... Estos chicos se merecen todo el respeto nuestro, de todos". "Ahora, el llamado de atención desde adentro del Dibu (Emiliano Martínez), que yo considero que es un tipo con voz fuerte, es bienvenido porque pasa rápido el fútbol", enfatizó.