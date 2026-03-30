Mundial 2026: la preocupante advertencia desde Francia por los rivales de la Selección Argentina

Argentina volverá a jugar el martes contra Zambia.

El viernes pasado, la Selección Argentina venció pro 2-1 a Mauritania en La Bombonera en un partido que tuvo un buen comienzo, pero que se diluyó hacia la segunda mitad. De hecho, la defensa sufrió varias llegadas del conjunto africano, que marcó el descuento en la última jugada, lo que dejó la sensación de que el equipo de Lionel Scaloni tendrá mucho trabajo por delante si quiere defender el título en el Mundial 2026.

Ahora bien, mientras que la “Albiceleste” sufría frente a un rival de menor categoría, dos de sus adversarios en la fase de grupos de la Copa del Mundo tenían sólidas actuaciones en sus respectivos amistosos. Argelia, el primer rival de Argentina en el Grupo J, venció por 7-0 a Guatemala, mientras que Austria goleó a Ghana por 5-1, a lo que se suma el empate 2-2 de Jordania con Costa Rica.

En este contexto, desde Francia señalaron que hay temor entre los actuales campeones del mundo por los resultados de sus rivales mundialistas frente a la pobre actuación vista contra Mauritania. “Argentina tiembla tras las contundentes victorias de Argelia y Austria”, resaltó Foot Mercato, el medio francés que hizo un breve análisis de lo sucedido el viernes e incluso se refirió a las palabras del entrenador.

“A pesar de su victoria por 2-1 ante Mauritania, Argentina no inspiró precisamente confianza. Lionel Scaloni tuvo palabras contundentes en la rueda de prensa posterior al partido, especialmente al hablar del nivel de competencia en el Mundial de 2026”, agregaron. La nota también incluyo las palabras de Scaloni sobre los partidos de Argelia y Austria, algo sobre lo que fue consultado durante la conferencia de prensa.

“Vimos un poco del Argelia-Guatemala y un poco del Austria-Ghana, dos partidos que ganaron con facilidad. No pudimos ver el Jordania-Costa Rica porque estábamos entrenando. Son rivales formidables, no puedo decir nada más, esa es la realidad. Serán difíciles de vencer, y jugarán como Mauritania hoy: al 100%”, había respondido el DT. Cabe mencionar que Argentina volverá a jugar este martes frente a Zambia a partir de las 20:15 horas, nuevamente en La Bombonera.

Argentina no jugó bien con Messi en cancha.

Francia mostró su poderío contra Colombia

Luego de vencer a Brasil por 2-1 el jueves pasado, la Selección de Francia volvió a ganar este domingo en su cruce con Colombia, con un sólido 3-1 con goles de Désiré Doué y Marcus Thuram, mientras que Jáminton Campaz marcó el descuento. Ahora bien, a pesar de la victoria, los subcampeones de Qatar 2022 dieron muestras de debilidad en el cierre del encuentro, con muchas llegadas de la “Tricolor”, que se volvió más agresiva tras el ingreso de Juanfer Quintero.