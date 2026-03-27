El DT usará los amistosos para empezar a definir la lista.

La cancelación de la Finalissima con España le dejó un tiempo extra a Lionel Scaloni para sumar un amistoso más a la planificación original de la Fecha FIFA, en la que la Selección Argentina se enfrentará a Mauritania y Zambia. Aunque no se trate de rivales de peso para los campeones del mundo, lo cierto es que son partidos claves para el cuerpo técnico, que debe evaluar a los posibles integrantes de la lista para el Mundial 2026.

Sin Ángel Di María ni Franco Armani, ambos retirados ya del conjunto albiceleste, Scaloni necesita observar el funcionamiento del equipo y la adaptación de los nuevos convocados, de manera tal de mantener un grupo sólido para la defensa del título. Y es que esta es la última oportunidad del DT para probar al equipo, ya que no habrá amistosos hasta junio, en la semana previa al inicio de la Copa del Mundo.

Para ese entonces, la lista ya debe estar presentada debido a los plazos impuestos por la FIFA, que dio dos etapas para la conformación de los planteles. Así, para la prelista hay tiempo hasta el 11 de mayo, fecha para la que Scaloni debe tener entre 35 y 55 nombres, entre los que estarán los 26 convocados a la cita máxima que tendrán la difícil tarea de retener la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

Ahora bien, el problema es que no hay demasiado tiempo entre la definición de la prelista y la presentación de la lista definitiva, que deberá enviarse a la FIFA el último día de dicho mes, es decir, el 30 de mayo. De ahí que la idea de Scaloni es que los jugadores ya se encuentren en Kansas para ese momento, de manera tal de comenzar con la concentración para los amistosos previos, donde Serbia y Honduras serían posibles rivales.

En relación con esto, una de las decisiones que deben tomarse desde el cuerpo técnico es si se llevarán a los 26 convocados o si viajarán algunos más para formar parte de los entrenamientos y que sean opciones ante determinados imprevistos. De hecho, Joaquín Correa y Nico González fueron baja de último momento en Qatar, lo que llevó a la convocatoria de Ángel Correa y Thiago Almada, por lo que no sería una mala idea sumar unos nombres extras.

Argentina se entrenó desde el lunes para los amistosos.

Los partidos de Argentina en el grupo J del Mundial 2026