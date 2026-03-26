Scaloni confirmó si Di María irá al Mundial 2026 y reveló que hay otros jugadores con chances

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió al futuro de Ángel Di María de cara al Mundial 2026 y dejó claras definiciones a un día del amistoso con Mauritania. Mientras aclaró la situación del histórico jugador de la "Albiceleste", también reconoció que analiza nuevas alternativas, en un contexto de renovación progresiva del plantel campeón del mundo.

Sobre Di María, quien se rumoreó en los últimos días sobre un posible regreso a la Selección Argentina, Scaloni prácticamente dio por caída la posibilidad. "No sé el ruido, tengo la mejor relación con él, hablé con él para Navidad y Año Nuevo. Pero es más un tema del ambiente que de él. Él lo dejó claro y nosotros lo tuvimos bastante claro desde que hablamos con él, y hoy no está. Se lo nota felíz y eso es lo más importante. Es una etapa que creo que está terminada, o por lo menos así lo entendimos, y hemos virado para otro lado. Hay chicos jóvenes que van empujando de atrás y que quieren estar. Ojalá siga jugando como hasta ahora", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Fideo", uno de los goleadores de la final en Lusail, viene teniendo un gran presente en Rosario Central y, si bien medios periodísticos había deslizado un posible retorno después de haberse retira de la “Albiceleste” en 2024 tras la consagración de la Copa América, finalmente el zurdo no estará en la Copa del Mundo.

Scaloni abre el abanico: “miramos a otros”

En paralelo a sus declaraciones sobre Di María, Scaloni reconoció que, esta lista para la fecha FIFA, será prácticamente muy similar a la definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026, con los regresos de Lautaro Martínez y Lisandro Martínez, hoy lesionados. “En principio son estos, pero estamos abiertos a ver jugadores como los chicos que han venido ahora, que lo están haciendo bien y pueden tener una oportunidad, y por qué no pensar que, en los últimos meses, pueda pasar. Hay otros chicos que no han venido que los estamos siguiendo. Todo dependerá de cómo estén los chicos", adelantó.

El técnico destacó la importancia de ampliar la base de jugadores, especialmente en un calendario cada vez más exigente y con múltiples competencias en el horizonte. Este seguimiento incluye tanto a jóvenes promesas como a futbolistas que atraviesan un gran presente en sus clubes, lo que refuerza la idea de un equipo en constante evolución.

Un escenario abierto y en constante evaluación

A poco más de un año del Mundial, el panorama sigue abierto. La presencia de Ángel Di María dependerá de su rendimiento, su condición física y la evolución del equipo en su conjunto. Mientras tanto, Scaloni continúa evaluando opciones y construyendo un plantel competitivo, con la mirada puesta en sostener el protagonismo internacional. La incógnita sobre Di María sigue vigente, pero lo que está claro es que la Selección Argentina ya comenzó a escribir el próximo capítulo de su historia.

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En el marco del amistoso internacional que tendrá lugar en cancha de Boca Juniors, la "Albiceleste" enfrentará al conjunto mauritano este viernes 27 de marzo desde las 20.15. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo tanto de Telefe como de TyC Sports.

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