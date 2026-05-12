Starmer se enfrenta a una reunión decisiva ante el aumento de peticiones para que dimita

El primer ministro británico, Starmer, pronuncia un discurso en un acto del Partido Laborista en Londres

El ​primer ministro británico Keir Starmer consultaba el martes a sus colegas sobre si podía seguir como primer ministro, ‌antes de una reunión ‌crucial del Consejo de Ministros que se celebra tras la dimisión de varios asesores ministeriales y después de que casi 80 diputados le pidieran públicamente que dimitiera.

Starmer, que lleva menos de dos años en el cargo, había prometido el lunes mantenerse al timón después de que gran parte de ​su grupo parlamentario se ⁠volviera en su contra tras una de las peores ‌derrotas del Partido Laborista en las elecciones municipales ⁠y regionales de la semana pasada.

Según ⁠informan medios británicos, varios ministros del gabinete, entre ellos la ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la ministra de Asuntos ⁠Exteriores, Yvette Cooper, le han dicho a Starmer que ​debe fijar una fecha para su dimisión.

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Casi ‌80 diputados, de diferentes alas ‌ideológicas del partido, han pedido a Starmer que fije un ⁠calendario para su salida, con el fin de dar paso a una carrera por el liderazgo.

El ministro Darren Jones dijo el martes a Times Radio que Starmer estaba escuchando ​a sus ‌colegas y que la decisión dependía de él.

"Está escuchando a sus colegas y hablando con ellos. No puedo adelantarme a ninguna decisión que pueda o no tomar", dijo Jones.

Starmer había intentado reforzar su posición ⁠el lunes cuando prometió en un discurso actuar con más audacia y urgencia para abordar los numerosos problemas de Reino Unido.

Sin embargo, casi de inmediato sus diputados comenzaron a pedirle públicamente que dimitiera o que diera señales de que se iría, lo que provocó un aumento de los costos de financiación.

Starmer había afirmado ‌que el país nunca perdonaría al Partido Laborista de centroizquierda si se embarcaba en una batalla por el liderazgo, apenas dos años después de que su enorme mayoría parlamentaria supuestamente pusiera fin al caos político que se había apoderado del país desde ‌que Reino Unido votó a favor de salir de la Unión Europea hace diez años.

Starmer es el cuarto primer ministro de Reino ‌Unido en cinco ⁠años. La moción en su contra se produce un día antes de que el rey Carlos ​exponga la agenda legislativa del Gobierno en una ceremonia parlamentaria llena de pompa el miércoles.

Con información de Reuters