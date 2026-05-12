FOTO DE ARCHIVO: El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, observa durante una entrevista con Reuters en Jerusalén

Israel ​ha enviado a Emiratos Árabes Unidos baterías para su sistema de defensa aérea "Cúpula de Hierro", junto con personal para manejarlas, ‌según dijo el martes el ‌embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.

Las baterías, que suelen incluir radares y lanzamisiles, se enviaron a EAU para ayudarles a defenderse de los ataques iraníes, según informó a Reuters una fuente cercana.

Irán ha atacado a EAU más que a cualquier otro país durante la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ​ataques estadounidenses e israelíes ⁠contra Irán, y sigue lanzando ataques contra EAU durante la ‌tregua actual.

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"Israel acaba de enviarles (a EAU) baterías del sistema ⁠Cúpula de Hierro y personal para ⁠ayudarles a manejarlas. ¿Por qué? Porque existe una relación extraordinaria entre EAU e Israel basada en los Acuerdos de Abraham", dijo Huckabee en un ⁠acto celebrado en Tel Aviv, refiriéndose al acuerdo de 2020 ​por el que Israel estableció relaciones con Emiratos ‌Árabes Unidos.

Israel también ha suministrado sistemas ‌de defensa aérea a EAU en el pasado. El alto ⁠cargo emiratí Anwar Gargash, asesor del presidente del país, dijo el 17 de marzo que los ataques iraníes contra sus vecinos árabes reforzarían las relaciones entre Israel y aquellos países árabes que mantienen ​relaciones diplomáticas ‌con Israel.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el lunes que el alto el fuego con Irán estaba "en estado crítico".

ATAQUES EN CISJORDANIA

A Huckabee, en su intervención en Tel Aviv, también se le preguntó por los violentos ataques perpetrados por ⁠israelíes contra cristianos en la Ciudad Vieja de Jerusalén y por colonos judíos contra palestinos en Cisjordania, ocupada por Israel.

Huckabee, un cristiano evangélico que lleva mucho tiempo apoyando a Israel, respondió que "el terrorismo es terrorismo. No importa quién lo cometa, lo que constituye un delito es lo que se hace".

Huckabee también dijo que muchos de los israelíes que cometen ‌actos violentos en Cisjordania, a la que se refirió como Judea y Samaria, el nombre bíblico utilizado por el Gobierno de Israel, no vivían allí.

Dijo que podrían vivir en Tel Aviv, una ciudad que generalmente se percibe como más liberal que otras partes del país. Pero después ‌de que algunos en la multitud abuchearan, Huckabee añadió: "Pero probablemente no lo hagan".

"Pero vivan donde vivan, cuando cometen un acto de terrorismo o un ‌delito, lo que ⁠han hecho, en mi opinión, es una deshonra para el Estado de Israel y para el pueblo judío, ​y debe ser condenado", dijo, lo que fue recibido con aplausos.

Con información de Reuters