Trump pone en duda la tregua con Irán y Teherán amenaza con enriquecer uranio

A más de setenta días de iniciado el conflicto en Oriente Medio la tensión en la región parece estar lejos de terminar y comienza a peligrar la tregua instaurada entre los países en disputa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en las últimas horas que el alto el fuego con Irán atraviesa un “estado crítico”, mientras Teherán advirtió que podría enriquecer uranio hasta una pureza del 90% -nivel apto para la fabricación de armas nucleares- si vuelve a ser atacado. La escalada verbal refleja la fragilidad de las negociaciones entre ambos países y reaviva la preocupación internacional por el programa nuclear iraní. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.