Las esperanzas de paz se desvanecen tras el rechazo de Trump a la propuesta "basura" de Irán

Se levanta humo tras un ataque israelí en Kfar Tebnit, Líbano

Las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se desvanecieron el martes después de que Donald Trump afirmara que el alto el fuego con Irán estaba "en estado crítico", al ‌tiempo que Teherán rechazaba una propuesta estadounidense para ‌poner fin al conflicto y se aferraba a una lista de exigencias que el presidente de Estados Unidos calificó de "basura".

Irán pidió el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, donde Israel, aliado de Estados Unidos, combate a los milicianos de Hezbolá respaldados por Irán. Teherán también hizo hincapié en su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, exigió una indemnización por los daños de guerra y el fin del bloqueo naval estadounidense, entre otras condiciones.

Trump dijo que la respuesta de Irán ponía en peligro el alto el fuego que comenzó el 7 de abril.

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"Lo calificaría ​del más débil en este momento, después ⁠de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo", dijo Trump a los periodistas, quien ‌ha amenazado repetidamente con poner fin al alto el fuego.

Estados Unidos había propuesto poner fin ⁠a los combates antes de iniciar las conversaciones sobre cuestiones más ⁠controvertidas, incluido el programa nuclear de Irán.

Los futuros del crudo Brent ampliaban sus avances en las primeras operaciones asiáticas del martes, subiendo por encima de los 104,50 dólares el barril, en un momento en que el estancamiento deja el ⁠estrecho de Ormuz prácticamente cerrado. Antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero, esta estrecha ​vía marítima transportaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y ‌gas natural licuado, y desde entonces se ha convertido ‌en un punto de presión central en el conflicto.

Las perturbaciones causadas por el cierre casi total del estrecho ⁠han obligado a los productores de petróleo a recortar las exportaciones, y la producción de la OPEP cayó aún más en abril hasta alcanzar su nivel más bajo en más de dos décadas, según reveló el lunes una encuesta de Reuters.

Estados Unidos impuso el lunes nuevas sanciones a personas y empresas que, según afirmó, estaban ayudando a Irán ​a enviar petróleo ‌a China, como parte de los esfuerzos por cortar la financiación de los programas militares y nucleares de Teherán, al tiempo que advertía a los bancos sobre los intentos de eludir las restricciones existentes.

Se espera que Trump llegue a Pekín el miércoles, donde Irán será uno de los temas que se tratarán con el presidente chino Xi Jinping.

TRÁFICO ESCASO A TRAVÉS DE ORMUZ

El tráfico por el estrecho ⁠de Ormuz es escaso en comparación con el de antes de la guerra. Los datos de transporte marítimo de Kpler y LSEG mostraron que tres petroleros cargados de crudo salieron de la vía navegable la semana pasada, con los rastreadores apagados para evitar un ataque iraní.

Los datos revelaron que un segundo petrolero de GNL de Qatar intentaba atravesar el estrecho, días después de que el primer cargamento de este tipo lo cruzara en virtud de un acuerdo entre Irán y Pakistán.

En Estados Unidos, las encuestas muestran que la guerra es impopular entre los votantes estadounidenses, que están pagando más por el combustible ‌a menos de seis meses de las elecciones nacionales que determinarán si el Partido Republicano de Trump mantiene el control del Congreso.

Dos de cada tres estadounidenses, incluido uno de cada tres republicanos y casi todos los demócratas, piensan que Trump no ha explicado claramente por qué el país ha entrado en guerra, según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el lunes.

Washington también ha tenido dificultades para conseguir apoyo internacional, ya que los aliados de la OTAN se niegan a enviar buques para ‌reabrir la vía marítima sin un acuerdo de paz completo y una misión con mandato internacional.

En declaraciones separadas el lunes, el Departamento de Estado dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus ‌homólogos australiano y británico para ⁠debatir "los esfuerzos en curso para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz". No dio más detalles.

Hakan Fidan, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, que ha mantenido un estrecho ​contacto con Estados Unidos, Irán y el mediador Pakistán desde el inicio de la guerra, mantendrá conversaciones en Qatar el martes sobre el conflicto y sobre cómo garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho, según informó una fuente diplomática turca.

Con información de Reuters