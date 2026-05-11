El presidente Javier Milei ratificó su respaldo a Manuel Adorni en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y demoras en la presentación de su declaración jurada. En este marco, esta semana se espera una nueva marcha universitaria y gremios estatales anuncian nuevas medidas de fuerza. En el frente interno, el Ejecutivo ajusta la letra chica del “Súper RIGI”, un régimen de incentivo a inversiones en sectores estratégicos como inteligencia artificial, defensa y autos eléctricos, que será enviado al Congreso en los próximos días. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El gobierno inicia una semana con el anuncio de nuevas medidas de protesta de los gremios
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 30 minutos
Previo a la cuarta Marcha Universitaria, la UBA brindará clases públicas en varias facultades
La cuarta Marcha Universitaria se llevará a cabo el próximo martes y en la antesala de la movilización, la Universidad de Buenos Aires (UBA) organizó una serie de clases públicas que se brindarán el lunes 11, en varias de sus facultades.
Esta iniciativa tiene como objetivo “visibilizar la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario”, que el Gobierno Nacional debería aplicar de manera inmediata y que, según las declaraciones impartidas desde el Poder Ejecutivo, no lo hacen porque en el proyecto sancionado “no se determinó de dónde sacarán los fondos” para otorgar dicho financiamiento.
Hace 1 hora
Las dos CTA anunciarán mañana nuevas medidas de protesta contra las políticas del Gobierno nacional
Las CTA Autónoma y de los Trabajadores brindarán hoy una conferencia de prensa conjunta para brindar detales de las nuevas medidas de fuerza que llevarán a cabo en los próximos días para protestar contra las políticas que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei.
La reunión con la prensa se llevará a cabo este lunes 11 de mayo, a las 10, en el local sindical de Bartolomé Mitre 748 en la Capital Federal -sede de la CTA Autónoma- y estará encabezada por los secretarios generales Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy.
Hace 2 horas
El 2001, la pandemia y desde Milei
Una novedad aparece en los últimos meses cuando escuchamos a las personas narrar sus propias vidas: la expresión “desde Milei” se integra a la secuencia temporal que conforma una tríada de hitos de empobrecimiento y desconcierto junto con el 2001 y la pandemia. Del triunfo electoral y sus antecedentes a la actualidad media un trecho de erosión y desgaste en el lazo entre el presidente y la parte de la sociedad que lo apoyó.
Hace 2 horas
Javier Milei se reunirá con su equipo de trabajo y pondrá el foco en avanzar con el plan económico
El viernes 15 Milei se reuniría junto a todo su Gabinete en la Casa Rosada, cerca de las 14:00hs, con el objetivo es analizar el avance del programa de Gobierno y la estrategia legislativa en el Congreso.
Los temas que pretende desarrollar en ese encuentro estarían vinculados a la ratificación de la continudidad de Adorni como funcionario, pese a la postura de Patricia Bullrich quien habría sugerido la renuncia del jefe de Gabinete.
Por otra parte, se profundizaría el recorte en organismos públicos y se enfocaría, en la segunda mitad del año, en los proyectos enviados al Congreso y conseguir el apoyo de los diversos bloques para lograr la sanción de las reformas que pretenden desde el oficialismo y la instalación del “Super-RIGI”.
Hace 7 horas
Advierten que la industria no se recuperó y hay escepticismo con el súper RIGI
Pese al dato positivo de marzo, la perspectiva para la industria sigue siendo negativa en los próximos meses. Advierten que el RIGI ampliado no cambia el panorama para las pymes.
Hace 7 horas
Las tensiones con los socios y las internas le freezan el Congreso a Milei
El oficialismo quiere sesionar en el Senado donde no encuentra consensos con sus aliados. En Diputados, la oposición se juega a interpelar al cuestionado Manuel Adorni. La disputa que se viene por una Bicameral.
Maximiliano Abad, senador de la Unión Cívica Radical
Hace 9 horas
Ahora Caputo pide esperar a junio para que mejore el bolsillo
El ministro de Economía reconoció que en los últimos meses empeoró el poder adquisitivo y que hay sectores que están peor que en 2023.
Hace 11 horas
Una pelea brutal en el sistema de poder que llevó a Milei al gobierno
Una facción de Comodoro Py puso a Adorni a la parrilla y tiene a los Milei en la mira. La ambición de Bullrich y la falta de recambio en el país empresario. Macri desmiente reuniones con su ex ministra y busca rescatar al PRO. Los negocios que enfrentan a los hermanos con La Nación. La cola de los desocupados y la encrucijada de la industria.
Hace 11 horas
Las universidades ponen en jaque a Milei: marcha masiva y reclamos por presupuesto
El Gobierno enfrentará días de máxima tensión política y social con la Marcha Federal Universitaria, el respaldo de la CGT y nuevos cruces con la UBA.
Hace 11 horas
El PRO salió a despegarse de Milei en medio del caso Adorni: "Soberbia"
El partido de Mauricio Macri reconoció la falta de mejoras materiales bajo el gobierno de La Libertad Avanza y cuestionó las formas del oficialismo.
Hace 13 horas
¿Adorni lo deja a Milei sin 2027?: la encuesta que asusta al Gobierno
Una encuesta de la consultora Managment & Fit reflejó la caída de la valoración del gobierno de La Libertad Avanza y en la imagen del Presidente. La alarma respecto al 2027.
Hace 17 horas
Bullrich 2027: cómo el círculo rojo planea el reemplazo de Milei
El sistema se está reconfigurando ante la amenaza de que el colapso de este experimento derive en un gobierno que llegue con el mandato y la voluntad de deshacer las reformas de estos dos años. No es la mejor candidata, pero es la que tienen.
Hace 18 horas
Trabajadores viales de Catamarca denuncian "un momento crítico" e incertidumbre laboral
El delegado de Vialidad a nivel provincial podrían desaparecer secciones y divisiones del distrito local, dejando personal “sin funciones”.
Informes sindicales y especialistas del sector señalan que entre el 65% y el 70% de la red vial bajo jurisdicción nacional se encuentra en estado regular o malo.
Hace 19 horas
Bullrich acecha a Milei, Kicillof pisó fuerte en Córdoba y Caputo afila medidas
El presidente le ordenó al ministro de Economía hacer lo que tenga que hacer para poder reelegir. El círculo rojo ya lo considera un pato rengo. Karina ahora quiere negociar con los gobernadores. La situación social es desesperante. El peronismo se ve en el poder en 2027.
Hace 19 horas
Paro de colectivos en Chaco: la advertencia de la UTA en medio de la crisis del transporte
El secretario general Raúl Abraham cuestionó la desvinculación masiva en ERSA y anticipó medidas de fuerza si no hay diálogo.
Amenaza de paro de la UTA tras despidos.
Hace 20 horas
Se desplomaron las ventas minoristas: ya acumulan un retroceso del 3,5% en el año
Se registró una caída interanual del 3,2% en abril. El 58,7% considera que el contexto no es propicio para inversiones.
Hace 21 horas
Crisis de Milei y Sadir: cada vez más jóvenes vuelven a vivir con sus padres
La titular de la Dipec aseguró que "la realidad económica hoy condiciona muchísimo la posibilidad de acceder a una vivienda y sostenerla”. En marzo, la Canasta Básica Total (CBT) se situó en $1.396.662,66 para una familia tipo de cuatro integrantes.