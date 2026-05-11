El gobierno inicia una semana con el anuncio de nuevas medidas de protesta de los gremios

La cuarta Marcha Universitaria se llevará a cabo el próximo martes y en la antesala de la movilización, la Universidad de Buenos Aires (UBA) organizó una serie de clases públicas que se brindarán el lunes 11, en varias de sus facultades.

Esta iniciativa tiene como objetivo “visibilizar la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario”, que el Gobierno Nacional debería aplicar de manera inmediata y que, según las declaraciones impartidas desde el Poder Ejecutivo, no lo hacen porque en el proyecto sancionado “no se determinó de dónde sacarán los fondos” para otorgar dicho financiamiento.