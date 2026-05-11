Netanyahu quiere que Israel deje de depender del apoyo militar de EEUU, dice a la CBS

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una ceremonia conmemorativa del Día del Recuerdo de Israel por los soldados caídos, o Yom HaZikaron, en el Cementerio Militar del Monte Herzl en Jerusalén

El ​primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, espera que Israel deje de depender del apoyo militar estadounidense en el plazo de una década, en un momento en ‌que su país se esfuerza por ‌fortalecer los lazos con los países del golfo Pérsico, según dijo en una entrevista emitida el domingo.

"Quiero reducir a cero el apoyo financiero estadounidense, el componente financiero de la cooperación militar que mantenemos", dijo Netanyahu en el programa "60 Minutes" de CBS News.

Netanyahu señaló que Israel recibe alrededor de 3.800 millones de dólares en ayuda militar estadounidense al año. Estados Unidos ha acordado proporcionar un total de 38.000 millones de ​dólares en ayuda militar ⁠a Israel entre 2018 y 2028.

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Pero es "sin duda" el momento adecuado para replantear ‌la relación financiera entre Estados Unidos e Israel, dijo Netanyahu.

"No quiero ⁠esperar al próximo Congreso", dijo a la CBS. "Quiero empezar ⁠ahora".

Israel ha contado durante mucho tiempo con un consenso bipartidista en el Congreso de Estados Unidos en materia de ayuda militar, pero el apoyo de los legisladores y ⁠la opinión pública se ha deteriorado desde el estallido de la guerra ​en Gaza en octubre de 2023.

El 60% de los adultos ‌estadounidenses tiene una opinión desfavorable de Israel, ‌y el 59% tenía poca o ninguna confianza en que Netanyahu hiciera lo ⁠correcto en materia de asuntos internacionales, según una encuesta de Pew realizada en marzo. Ambos porcentajes aumentaron siete puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Netanyahu dijo que el deterioro del apoyo a Israel en Estados Unidos "se correlaciona casi al 100% con ​el aumento exponencial ‌de las redes sociales".

Afirmó que varios países, que no identificó, han "manipulado básicamente" las redes sociales de una manera que "nos ha perjudicado gravemente", aunque él personalmente no creía en la censura.

SIN CALENDARIO EN IRÁN

El apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un aliado cercano de Netanyahu, también ha ⁠disminuido desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero.

La guerra ha provocado un aumento de los precios de la gasolina, lo que contribuyó a que la inflación en EEUU subiera en términos anualizados en marzo hasta alcanzar su nivel más alto desde mayo de 2023.

Un factor significativo detrás del aumento de los precios del combustible ha sido la restricción del tráfico por parte de Irán a través del estrecho ‌de Ormuz, por donde normalmente pasa el 20% del petróleo mundial.

Solo después de que comenzara la guerra los planificadores israelíes reconocieron la capacidad de Irán para cerrar el estrecho, dijo Netanyahu. "Les llevó un tiempo comprender lo grande que es ese riesgo, algo que ahora sí comprenden", dijo.

En la entrevista, Netanyahu se negó a hablar de los planes militares ‌de Israel o del calendario en Irán, pero abordó las posibles ramificaciones si cambiara el liderazgo iraní.

"Si este régimen se debilita o, posiblemente, es derrocado, creo que será el fin de ‌Hezbolá, el fin ⁠de Hamás y, probablemente, el fin de los hutíes, porque se derrumbará toda la estructura de la red de grupos terroristas afines que ​Irán ha construido", dijo Netanyahu.

Cuando se le preguntó si era posible derrocar al régimen iraní, Netanyahu respondió: "¿Es posible? Sí. ¿Está garantizado? No".

(Informaicón de Jonathan Stempel en Nueva York; edición de Sergio Non, Paul Simao y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)