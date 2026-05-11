Jonatan Viale reveló el motivo por el que Milei no "entrega" a Adorni: "Sabe que..."

Jonatan Viale reveló por qué Milei no "entrega" a Adorni.

La situación de Manuel Adorni se vuelve cada vez más compleja, a raíz de la investigación iniciada en su contra por los viajes a Punta del Este, Aruba y por la manera en que obtuvo su domicilio en Caballito. A lo que ya se sabía, se sumó en los últimos días la declaración que realizó ante la Justicia el contratista encargado de las refacciones en su casa de country en Indio Cuá, quien aseguró (y comprobó) haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por esos trabajos.

Esto impacta de lleno en el gobierno de Javier Milei, considerando no solo que Adorni forma parte de la gestión, sino también que el mandatario lo respalda de manera constante en su cargo y le manifiesta públicamente su apoyo cada vez que tiene oportunidad, pese al desgaste político que eso implica.

Javier Milei junto a Manuel Adorni.

Los medios de comunicación hicieron sus respectivas lecturas sobre el escándalo que envuelve al exvocero y las consecuencias que puede tener para el presidente mantenerlo en su puesto. Jonatan Viale, por ejemplo, expuso su parecer en el programa que conduce en Radio Rivadavia y habló sobre el motivo por el cual Milei no quiere "entregarlo".

¿Por qué Milei no quiere "entregar" a Adorni según Jonatan Viale?

Durante su programa del último jueves, Viale sostuvo que en su opinión "el presidente sabe que la situación del Jefe de Gabinete es delicada, cuanto menos, pero no le quiere entregar la cabeza al periodismo. Me parece que pasa por ahí".

En esa misma línea, recordó que "es algo que también les pasó a otros gobiernos" enumerando los casos de Macri, que "decía 'nunca les voy a entregar la cabeza de Marcos Peña a ustedes, ni lo sueñen'", por lo cual "era muy criticado", y el de Cristina que "decía lo mismo con Moreno: 'cuanto más me pida Clarín la cabeza de Moreno, menos se la voy a dar'". "Milei dijo algo parecido", subrayó.