Pumas UNAM logra sufrido pase a semifinal del torneo mexicano de fútbol

​Pumas UNAM logró el domingo un sufrido pase a la semifinal del torneo Clausura del fútbol mexicano tras haber perdido una desventaja ‌de tres goles y empatar 3-3 ‌ante América en la definición de la serie.

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México avanzó a la semifinal con un marcador global de 6-6 gracias a su mejor ubicación en la tabla general después de las 17 jornadas de la temporada regular. Pumas finalizó en el primer lugar, mientras que América lo hizo en el octavo sitio.

En el partido de vuelta, ​disputado en el estadio ⁠Olímpico Universitario, Pumas tomó la ventaja a los tres minutos cuando el ‌español Rubén Duarte definió de zurda en el área después ⁠de que el balón se estrelló en ⁠el travesaño tras un disparo del panameño Adalberto Carrasquilla.

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El equipo local aumentó su ventaja a los 13 minutos con un remate de cabeza del brasileño Nathanael ⁠Silva en un tiro de esquina enviado desde el sector derecho.

Jordan ​Carrillo anotó el tercer gol para Pumas a los 23 ‌minutos en un contragolpe que definió ‌con un disparo de derecha dentro del área tras eludir a dos ⁠adversarios con un par de fintas.

Con la ventaja de tres goles, el equipo dirigido por Efraín Juárez retrasó sus líneas y dejó toda la iniciativa a las "Águilas" del América, que descontó a los 30 minutos cuando Patricio Salas ​remató con ‌la cabeza un tiro de esquina enviado desde el sector izquierdo.

América anotó el segundo gol a los 40 minutos con un tiro penal que anotó Alejandro Zendejas después de que el ecuatoriano Pedro Vite detuvo con la mano un remate de Salas dentro del ⁠área.

América empató a los 61 minutos con el doblete de Zendejas, quien remató con la cabeza en el área chica un largo centro enviado por el uruguayo Brian Rodríguez desde el sector izquierdo.

El equipo dirigido por el brasileño André Jardine, tuvo la opción más clara de dar la vuelta al marcador y pasar a la semifinal a los 87 minutos con un tiro penal, pero Henry Martín estrelló su ‌disparo en el poste derecho.

De esta manera, Pumas enfrentará en la semifinal a Pachuca, que más temprano venció 2-0 al vigente campeón Toluca y avanzó a la siguiente fase con un marcador global de 3-0.

Los goles del triunfo en el partido de vuelta los anotaron el ecuatoriano Enner Valencia y el brasileño Robert ‌Kenedy.

El sábado, Guadalajara y Cruz Azul clasificaron a las semifinales tras eliminar a Tigres UANL y Atlas, respectivamente.

Las "Chivas" de Guadalajara pasaron con un empate global de 3-3 gracias ‌a su mejor ⁠ubicación en la tabla general al final de la temporada regular. Guadalajara ocupó el segundo lugar, mientras que el club de ​la Universidad Autónoma de Nuevo León acabó en el séptimo sitio.

En tanto, la "Máquina Celeste" de Cruz Azul concretó su pase a la semifinal con un marcador agregado de 4-2.

Ambos clubes se enfrentarán en la semifinal.

Con información de Reuters