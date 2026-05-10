La inesperada decisión del Pájaro Caniggia con Ian Subiabre que sorprende a River

El agente del joven volante buscará presentar una propuesta de venta en las próximas semanas.

El mercado de pases pareciera ser un momento donde River Plate hará una serie de cambios dentro de su plantel de cara a la segunda parte de la temporada. En medio, se conoció que Claudio Paul Caniggia hizo una sugerencia sobre el futuro de Ian Subaibre que tomó por sorpresa a los directivos, como también a Eduardo "Chacho" Coudet, que no tardaron en responderle al exdelantero.

Si se aprecian las formaciones que el entrenador viene mostrando desde su llegada, el joven delantero pareciera ser una pieza clave para armar el once titular. Es por ello que su continuidad puede que sea una de las pocas que se encuentran confirmadas y que buscarán que el jugador mejore su nivel con una buena pretemporada. Dichos trabajos se trasladarán a Europa para evitar el clima invernal de la Argentina.

No obstante, hay un detalle en esta historia que sorprende. “Claudio Paul Caniggia quiere vender cuanto antes a Subiabre”, expresó el periodista Hernán Castillo. Hay que recordar que en el pasado se había acercado una propuesta formal de 10 millones de euros para que se marche al Chelsea, pero los directivos la consideraron insuficiente y cerraron cualquier venta de diálogo.

“Desde River dieron el visto bueno, pero tiene que ser una muy buena oferta”, agregó el periodista. Se estima que el joven delantero podría dejar el equipo en caso de que su agente exponga una propuesta de 15 millones. Una cifra que deberá cancelarse en la menor cantidad de pagos que sean posibles, además de que las retenciones quedarán a resolución del equipo que se acerque a negociar.

Dos delanteros descartados y otro no

Uno de los refuerzos que Eduardo Coudet quiere es un delantero que le pueda hacer competencia a Sebastián Driussi. El gran apuntado es Giovanni Simeone, que se mostró abierto a que River negocie con el Torino de Italia la compra de su ficha, debido a que tiene la intención de regresar para tener una segunda oportunidad en la que pueda demostrar que está en condiciones de defender la banda roja.

Por otro lado, se conoció que las negociaciones por Ángel Correa van a colapsar. Esto es producto de que dispone de un elevado salario para el fútbol argentino. Mientras que Tigres de México pretende una cifra de 15 millones de dólares para desprenderse de la ficha que tiene en sus manos. Algo que permite pensar que el “Millonario” desistirá de sus contrataciones en el próximo mercado de pases, donde precisará acertar.

Mientras que la figura de Lucas Beltrán vuelve a mencionarse como una posibilidad. Sin embargo, hay un detalle que es importante. Se le termina el contrato con el Valencia de España y debe regresar a la Fiorentina. El dueño de su ficha va a determinar qué hará con sus servicios. Hasta el momento, solo se tiene conocimiento de que no continuará con su carrera en el fútbol español. En River hará un llamado para conocer las condiciones de la institución, pero más que nada la opinión del atacante.