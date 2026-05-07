Quién es Mauro Arambarri, el futbolista que busca Eduardo Coudet en River: de qué juega y de qué nacionalidad es

Mauro Arambarri, el jugador apuntado por River.

Sin perder de vista el desarrollo de este semestre, el "Chacho" Coudet comienza a delinear el River que se viene. El entrenador tomó las riendas del equipo en marzo de este 2026 y tuvo que rebuscárselas con un plantel que no fue armado por él, por lo que intentará aprovechar el parate por el Mundial y el próximo mercado de pases para poder armar el equipo que desea para la segunda mitad del año.

En el pasado mercado de pases River se incorporó con jugadores que en su mayoría provenían de Brasil, como fue el caso de Aníbal Moreno, Fausto Vera y el uruguayo Matías Viña, mientras que con la competencia ya comenzada llegó el ecuatoriano Kendry Páez. Y los resultados fueron variopintos, por lo que esta vez intentará no fallar en las búsquedas y uno de los nombres apuntados es el de Mauro Arambarri.

Dónde nació es Mauro Arambarri y de qué juega

Mauro Arambarri es uruguayo y juega como mediocampista en el Getafe. En el club español juega desde la temporada 2017-2018, donde es un gran referente y mantiene desde hace tiempo un buen nivel, que lo ha llevado a ser convocado por la Selección Uruguaya en varios procesos. Aunque con Marcelo Bielsa en el banco no ha tenido oportunidades en el proceso eliminatorio, tapado por otros futbolistas como Rodrigo Bentancur o Manuel Ugarte.

Arambarri en la Selección de Uruguay.

Nació en Salto, ciudad de la que surgieron varios cracks uruguayos como Luis Suárez y Edinson Cavani. Realizó baby fútbol en Gladiador, club de su ciudad, y luego fue Tropezón, de la tercera división uruguaya. Debutó en la primera división de su país con Defensor Sporting, formando parte del equipo que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores con jugadores como Martín Campaña.

El presente de Mauro Arambarri y su ficha

El futbolista es titular en el conjunto español, que realiza una gran temporada en La Liga. Se destaca por ser un mediocampista central luchador y con llegada al gol, un plus que lo hace interesante. En la temporada pasada hizo 10 goles en 35 partidos, mientras que a comienzos de mayo ya llevaba 6. Un componente que le agregó a su juego y puede ser un factor que sume.

Respecto a su ficha, el club español tiene el 50% de su ficha, mientras que la otra mitad se divide en dos partes: el 30% pertenece a Boston River de Uruguay y el 20% restante es propiedad del futbolista. Tiene 30 años, por lo que aún tiene mucho para dar y puede ser una opción buena para este "Millonario", que busca mejorar su nivel futbolístico con experiencia y jerarquía.